Nuova formula per il campionato FIPIC di Serie B

Ennesima rivoluzione nel campionato FIPIC serie B nazionale 2024/’25 con molti cambiamenti che riducono il torneo da quattro a tre gironi, ma con più gare da disputare. Tra promozioni, retrocessioni, ritorni e mancate iscrizioni si presentano ai blocchi di partenza 24 formazioni per contendersi le due poltrone di serie A. Nel girone B che vede schierata Riviera Basket Rimini ancora targata NTS mancherà il derby storico con Bologna ma rimane quello con la temibilissima Parma ed il terzo incomodo sarà sicuramente la Vigor Seregno che abbiamo recentemente incontrato e che ha dimostrato tutta la sua forza nel torneo di Verona.

La distribuzione territoriale è: girone A (Triveneto, Lombardia e Piemonte), girone B (Emilia-Romagna, Lombardia, Romagna, Sardegna, Toscana), girone C (Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia)

La prima classificata della stagione regolare di ogni girone accederà direttamente alla semifinale mentre le tre seconde e la migliore terza assoluta disputeranno un minitorneo per definire la quarta semifinalista.

NTS Informatica Basket Rimini esordirà in trasferta il 30 novembre a Pistoia e dà appuntamento all’8 dicembre per la prima casalinga contro Icaro Brescia per chiudere l’anno il 22 dicembre in quel di Parma. Nel 2025 ritornerà in campo il 12 gennaio ospitando Vigor Seregno, gara durissima alla quale seguirà la doppia trasferta in Sardegna. Per contenere i costi le trasferte nell’isola prevedono due gare consecutive, sabato 18 a Sassari e domenica 19 a Porto Torres, le stesse ci faranno visita a febbraio così come nello stesso mese incontreremo due volte Livorno ed avremo tre gare casalinghe su quattro turni: 2, 9 e 16 febbraio. La stagione regolare si concluderà con le ultime quattro gare in marzo: ospiteremo Pistoia il 9 poi due trasferte lombarde e conclusione casalinga con Parma il 30.

Naturalmente il campo di gara sarà il parquet della palestra Comunale CARIM di via Cuneo 11 nella quale, con l’aiuto determinante del suo pubblico, NTS Informatica Basket Rimini tenterà di ottenere almeno il secondo posto per ritornare a sentire profumo di playoff. Non vi è dubbio che il ventaglio delle contendenti sia agguerritissimo e qualitativo ma i nostri ragazzi sono ancora più esperti.

Ufficio Stampa NTS Informatica Basket Rimini

Daniele Bacchi