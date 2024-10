🔊 Ascolta l\'audio

COLONNELLA RIMINI-MONTE GRIMANO TERME 1-2

IL TABELLINO

COLONNELLA RIMINI: P. Castelgrande, D. Frisoni (↓ 15′ st), C. Crescentini, A. Borsari, D. Chiodi (↓ 45′ pt), A. Scardovi, F. Sagliocco (↓ 25′ st), S. Dervishi, L. Montebelli, K. Marigliano (↓ 20′ st), F. Tommasini. A disposizione: N. Lazzaro, G. Della Rosa, G. Semprini, T. Bezzi (↑ 15′ st), E. Nasuti (↑ 45′ pt), A. Silvestre, E. Polverini (↑ 20′ st), T. Asioli, T. Giannetti (↑ 25′ st). All: ICARiminiDe Martino Pasquale

MONTE GRIMANO TERME: L. Lazzarini, D. Rossi, A. Valentini, P. Fabbri, M. Berretti, L. Patregnani, C. Valentini, M. Alberelli, L. Burioni (↓ 15′ st), F. Burioni, M. Casadei (↓ 15′ st). A disposizione: A. Sebastiani, E. Cecchetti, R. Ayach, N. Grechi, G. Tarducci, M. Angelini (↑ 15′ st), S. Matteoni, F. Carbone (↑ 15′ st). All: Fabbri Alessandro

ARBITRO: Garavini di Faenza.

MARCATORI: 34′ pt C. Valentini (M), 39′ pt D. Frisoni (C), 40′ pt F. Burioni (M).

AMMONITI: E. Polverini (C), M. Berretti (M), C. Valentini (M).

CRONACA E COMMENTO

Il Monte Grimano mostra subito il proprio biglietto da visita e con il suo n. 7 si presenta in area ma il tiro è alto sulla traversa. Risponde la Colonnella quando si vede assegnata una punizione dal vertice di destra dell’area avversaria ben difesa da Lazzarini che afferra con sicurezza il debole tiro di Borsari. La Colonnella preme con una certa costanza ma al 20° una disattenzione sulla ripartenza costringe Casalgrande ad una paratona per salvare su un micidiale contropiede degli avversari. Altra grande occasione per i ragazzi di Martino al 30° minuto quando l’arbitro concede una punizione fotocopia della precedente, stavolta il pallone viene affidato a Scagliocco che colpisce la traversa. Ma al 34° il Montegrimano mette nel sacco la palla del vantaggio con un tiraccio di destro di Valentini lasciando di stucco i padroni di casa nel loro momento migliore. La Colonnella si scuote e riprende l’assalto alla porta avversaria ed al 39° raggiunge il pareggio con un tiro di Frisoni che sfrutta il flipper tra le gambe degli avversari e mette in rete la palla del pareggio. Dopo solo un minuto il Montegrimano raddoppia con Burioni che anticipa tutti su un cross dalla destra e infila in rete la palla dell’ 1 -2. Il tempo sta per chiudersi e la Colonnella ha tra i piedi di Tommasini il più bel pallone per pareggiare ma il tiro è di poco sulla traversa. Il Montegrimano è sornione, l’esperienza la fa da padrona perché riesce al portare a casa il risultato malgrado un secondo tempo caratterizzato dall’assedio dei riminesi che le provano tutte mentre gli ospiti riescono a tamponare le sfuriate avversarie. Dopo otto minuti di recupero finisce 1-1.