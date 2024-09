Voci per Gaza: due giorni di solidarietà e musica

🔊 Ascolta l\'audio

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 si svolgerà presso la Serra Cento Fiori del Parco XXV Aprile a Rimini, l’evento solidale VOCI PER GAZA allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’emergenza umanitaria in corso in Palestina e raccogliere fondi per garantire l’assistenza e generi di prima necessità a persone con disabilità che, ultime anche in tempi di guerra, si trovano insieme alle proprie famiglie in condizioni di estrema vulnerabilità.

L’iniziativa – che si inserisce nella rassegna organizzata da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2024 e promossa in partnership con Provincia di Rimini; Comune di Rimini, Città di Riccione, Comune di Santarcangelo di Romagna; Anthea; Ceis – Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; CGIL Rimini e Gruppo Icaro – è stata resa possibile grazie al coinvolgimento di Risuona Rimini e della Cooperativa Sociale Cento Fiori che hanno a loro volta invitato a portare il proprio contributo altre associazioni, imprese profit e i più importanti nomi della scena musicale autoriale riminese con il comune obiettivo di tenere acceso un faro su quel martoriato lembo di terra.

La due giorni prevede infatti attività a partire dal pomeriggio per proseguire fino a sera con proposte gastronomiche, degustazioni di vini, dj set e musica dal vivo, il tutto con ingresso ad offerta libera da destinare alla raccolta fondi Emergenza Gaza promossa da EducAid. Questo il programma nel dettaglio.



SABATO 14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE

dalle ore 18.30 a chiusura evento

Street food e degustazioni di vini offerti da chef e produttori locali: Abocar Due Cucine; Agriturismo “I Muretti”; Agrofficina; Il Circolino; Lella Piada e Cassoni; Osteria da Oreste; Pasta Madre Forneria Contadina; Piccola Osteria Téra; Società Agricola Delle Selve.



SABATO 14 SETTEMBRE

ore 17.00

Performance di live painting a cura del writer riminese Burla.

ore 17.00 e ore 18.30

Laboratori per bambini e bambine a cura della libreria Viale dei Ciliegi 17: Coloriamo il mondo gioco pittorico collettivo ispirato all’Action Painting ed alla Streat Art (dai 4 anni) e Street Art per la pace per costruire il proprio messaggio partendo dalle opere realizzate da Banksy in Palestina (dai 7 anni).

ore 18.00

Presentazione del libro di Andrea Maestri dal titolo “Il penultimo respiro di Gaza”, edito da Left. L’autore – socio volontario di EducAid, avvocato, attivista per i diritti umani – è tra i pochi ad avere raggiunto il valico di Rafah dopo il 7 ottobre 2023. Nel volume la cronaca della missione ed una disamina storica della vicenda israelo-palestinese, Modera l’incontro Francesco Cavalli, giornalista e produttore televisivo.

ore 19.00

Dibattito a cura di Rimini4Gaza sulle violazioni dei diritti umani e dell’accesso alle cure nella Striscia di Gaza. Partecipa Angelo Stefanini – medico, volontario del Palestinian Children’s Relief Fund ed ex-direttore dell’OMS per i Territori Occupati – e, da remoto, Ghassan Abu-Sittah, medico chirurgo britannico-palestinesee docente all’Università Americana di Beirut, noto per per il suo lavoro nei contesti di crisi umanitarie a Gaza e in Medio Oriente.

ore 20.30 – 24.00

Dance floor sull’erba con una consolle d’eccezione: dj Fullnelson e dj David (Daf) per Velvet Club & Factory e Ricky + Francesco Cardelli e Kambo per Funk Rimini.