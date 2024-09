Trasferta in Sardegna (con torneo di doppio misto) per il Tennis Club Coriano

🔊 Ascolta l\'audio

Un gruppo di quasi 20 persone, quasi tutti tennisti (uomini e donne) che fanno parte del Tennis Club Coriano, nei giorni scorsi si sono trasferiti in Sardegna per un torneo di tennis e per una vacanza in contemporanea.

Tutto questo è stato possibile grazie alla perfetta organizzazione di Manuela Parri e di Emanuele Coveri (grande disponibilità e professionalità), direttore del Club Hotel Ancora a Stintino, una bellissima location a pochi metri dal mare e dalla famosa spiaggia “La Pelosa”.

Grazie anche agli amici dello Junior Tennis di Stintino, che hanno ben organizzato un torneo di doppio misto con loro tesserati e tesserate, unitamente alle coppie del Tennis Club Coriano.

Una bella manifestazione che ha visto prevalere in finale (tutta romagnola) Manuela Parri in coppia con Renzo Bucci contro Patrizia Pritelli e Marco Filipucci.