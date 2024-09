Perugia-Rimini 1-4, doppietta di Cernigoi. Biancorossi noni in classifica

🔊 Ascolta l\'audio

PERUGIA-RIMINI 1-4

Il Rimini torna da Perugia con tre punti preziosi quanto meritati, seconda vittoria di fila dopo quella con il Milan Futuro, terzo risultato utile consecutivo (e peccato per il 2-2 dal 2-0 di Lucca). I biancorossi salgono a quota 8 ed entrano in zona play off (a pari punti con l’Ascoli, prossimo avversario). Al “Renato Curi” bastano 5 minuti ai ragazzi di Buscè per sbloccarla, con il solito Cernigoi. Al 12’ la seconda svolta della partita: Matos dice qualche parola di troppo al direttore di gara dopo un contatto aereo tra Bacchin e Lepri non sanzionato con un rigore che sarebbe sembrato decisamente generoso ed il signor Bozzetto lo manda negli spogliatoi: rosso diretto e padroni di casa in inferiorità numerica per quasi tutta la gara. La partita diventa più semplice per i biancorossi, entrati comunque in campo con il piglio giusto. Il Rimini sfiora il raddoppio con Semeraro prima di trovarlo, al 31’, con Ubaldi, lesto al tap-in dopo un’invenzione di Langella (gran partita) per Cernigoi, bravissimo e coraggioso nella battuta di prima sulla quale Gemello non è esemplare. All’intervallo gli ospiti ci vanno senza aver rischiato praticamente nulla. E nel primo quarto d’ora della ripresa vanno a un passo dal tris con Langella, che ha tre opportunità (avrebbe meritato il gol) e sulla seconda centra un palo clamoroso. Al 19’ ci pensa ancora “Cernigol” a mettere al sicuro il risultato, completando la doppietta personale con un altro gol facile facile di testa (e sono quattro nelle ultime tre partite). La rete di Cisco al 27’ potrebbe mettere un po’ di pressione ai biancorossi, che al 37’ rimettono però tre gol di distanza con un tiro preciso di Garetto al termine di una bella combinazione a sinistra tra Piccoli e Falbo, regalandosi un finale tranquillo. Finisce con un rotondo 4-1 che dà morale in vista della seconda trasferta di fila, domenica (come detto) ad Ascoli.

IL TABELLINO

PERUGIA: 1 Gemello, 5 Angella, 7 Bacchin (22′ st 13 Amoran), 10 Matos, 16 Bartolomei (11′ st 20 Ricci), 17 Cisco, 18 Di Maggio (1′ st 6 Giunti), 23 Lisi (1′ st 73 Polizzi), 24 Torrasi (29′ st 19 Palsson), 94 Mezzoni, 98 Giraudo. A disp.: 12 Yimga, 22 Albertoni, 2 Viti, 14 Barberini, 67 Plaia, 84 Lickunas, 91 Souare. All. Formisano.

RIMINI: 91 Colombi, 5 Fiorini, 6 Gorelli, 8 Semeraro (28′ st 3 Falbo), 9 Cernigoi (39′ st 20 Accursi), 23 Megelaitis, 33 Langella (35′ st 21 Piccoli), 34 Ubaldi (1′ st 97 Parigi), 46 Cinquegrano (1′ st 4 Bellodi), 80 Garetto, 98 Lepri. A disp.: 1 Vitali, 2 Brisku, 25 Lombardi, 29 Dobrev, 30 De Vitis. All. Buscè.

ARBITRO: Giorgio Bozzetto di Bergamo.

ASSISTENTI: Giulia Tempestilli di Roma 2 e Manuel Cavalli di Bergamo.

4° UFFICIALE: Leonardo Di Mario di Ciampino.

RETI: 5′ pt e 19′ st Cernigoi, 31′ pt Ubaldi, 27′ st Cisco, 37′ st Garetto.

AMMONITI: Bartolomei, Cinquegrano, Lisi, Ubaldi, Angella, Giunti, Langella, Pignataro (viceallenatore del Perugia).

ESPULSO: 12′ pt Matos.

NOTE. Corner: 5-2. Spettatori: 3.983.

CRONACA E COMMENTO

Dopo aver rotto il ghiaccio con il Milan Futuro, il Rimini va a caccia di conferme al “Renato Curi” di Perugia, teatro dell’ultima partita della passata stagione (0-0 nel secondo turno dei play off e padroni di casa promossi alla fase nazionale grazie al miglior piazzamento al termine della regular season). Gli umbri in classifica hanno un punto in più dei biancorossi (rispettivamente 6 e 5). Oltre a Chiarella, Cioffi e Malagrida, è assente in casa Rimini Longobardi. Sono tre i volti nuovi rispetto all’undici schierato lunedì sera nel vincente match con i rossoneri: Semeraro e Cinquegrano sulle fasce difensive e Ubaldi al centro dell’attacco.

Perugia in maglia rossa con rifiniture bianche e pantaloncini bianchi, a scacchi biancoblu la maglia del Rimini.

PRIMO TEMPO

Dopo 2’20” la rasoiata di Mezzoni sibila a lato.

5′ il tentativo di cross di Garetto da destra, deviato da Torrasi, scavalca Gemello, Cernigoi di testa da pochi passi deposita in rete. Rimini in vantaggio. È il terzo gol di fila per il numero nove di Buscè, già a segno a Lucca e contro il Milan Futuro.

8′ il primo corner della partita è per i locali, nulla di fatto.

10′ break dei biancorossi: Garetto in avanti a destra per Ubaldi, che entra in area, poi appoggia per Cinquegrano, che calcia debolmente, sfera tra le braccia di Gemello.

11′ sul cross di Lisi da sinistra entrano in contatto, nel tentativo di colpire di testa, Bacchin e Lepri. I giocatori del Perugia chiedono il rigore, l’arbitro lascia proseguire. Matos esagera con le proteste ed il signor Bozzetto di Bergamo gli mostra il rosso diretto. Perugia in dieci dal 12′.

16′ Cernigoi servito in avanti, controlla e serve Ubaldi, che prova la battuta dal limite dell’area, pallone lontano dal bersaglio.

18′ punizione dal limite dell’area per i padroni di casa: batte Bartolomei, Colombi vola alla sua sinistra e devia, pallone poi messo in angolo.

Dalla bandierina lo stesso Bartolomei, Giraudo si coordina dal limite dell’area, flipper in area, poi la retroguardia romagnola allontana.

27′ il destro di Bartolomei sfila a lato, con Colombi comunque sulla traiettoria.

29′ Langella per Cernigoi, che si sistema il pallone e calcia, Gemello ribatte, Semeraro recupera la sfera, salta Di Maggio e va alla battuta di sinistro, fuori di poco.

31′ idea di Langella per Cernigoi, che tenta la volée di prima, Gemello non è perfetto nella respinta e per Ubaldi è un gioco da ragazzi mettere in rete da due passi. Perugia 0-Rimini 2 e secondo centro in campionato per il numero 34 biancorosso.

34′ Cinquegrano mette in mezzo da destra, Giraudo ribatte, ancora Cinquegrano di testa per Ubaldi, che si coordina, la sua battuta è deviata in angolo, il primo per gli ospiti. Nulla di fatto sugli sviluppi.

39′ Bartolomei dalla trequarti cerca direttamente la porta, Colombi alza oltre la traversa.

41′ due angoli di fila per i padroni di casa, sul secondo Cisco salta Semeraro e mette al centro un pallone velenoso, la difesa allontana, poi Giraudo calcia, Garetto devia con una mano (attaccata però al corpo), fa bene l’arbitro a lasciare proseguire.

47′ punizione da destra per i locali: Bartolomei calcia direttamente in porta, sfera altissima.

Si va all’intervallo, dopo due minuti di recupero, con il Rimini avanti 2-0.

SECONDO TEMPO

2′ Parigi, subentrato nell’intervallo a Ubaldi, riceve in area e va al tiro di destro, esterno della rete.

7′ Langella avanza e spara di destro, sfera a lato di un niente.

13′ Semeraro imbecca Cernigoi, palla a Langella, che calcia, palo pieno, poi ci prova Megelaitis, ma spedisce a lato.

Al quarto d’ora ci riprova Langella, sempre servito da Cernigoi, diagonale a fondo campo. Terza occasione in pochi minuti per il centrocampista di Buscè.

16′ la conclusione di Ricci dalla lunga distanza finisce fuori, con Colombi che controlla in totale tranquillità la traiettoria.

17′ Langella dall’out di destra in area per Parigi, sponda per Cernigoi, che calcia a colpo sicuro, il suo sinistro finisce però fuori. Occasionissima per il 3-0!

19′ Cernigoi avvia l’azione, Parigi mette in mezzo dalla linea di fondo per lo stesso Cernigoi, che di testa realizza il 3-0. Doppietta personale per il capocannoniere del Rimini, che sale a quota 4 nella classifica marcatori.

21′ Cisco approfitta di una carambola su Semeraro per andare alla battuta, Colombi respinge.

27′ Cisco riceve da calcio piazzato, punta Semeraro, sposta il pallone e calcia, la sfera passa tra le gambe di Bellodi e si infila in rete. Il Perugia accorcia le distanze: 1-3.

34′ il fendente di Palsson mette i brividi a Colombi, sfera fuori di un niente.

37′ cross di Falbo, Garetto riceve un passo fuori dall’area e disegna una parabola deliziosa che non lascia scampo a Gemello. Secondo sigillo in campionato per il centrocampista biancorosso e Rimini avanti 4-1.

48′ Piccoli avanza al centro senza trovare nessuno che lo contrasti, poi va al tiro, Gemello para a terra.

Dopo tre minuti di recupero arriva il triplice fischio. Vince il Rimini 4-1. Seconda vittoria di fila per i biancorossi, terzo risultato utile consecutivo e nono posto in classifica, a pari punti (8) con l’Ascoli, cui i biancorossi faranno visita domenica.

IL DOPOGARA

