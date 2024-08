San Marino Academy: dalla Jesina arriva Eleonora Crocioni

🔊 Ascolta l\'audio

C’è un filo rosso neanche tanto sottile che unisce Jesi e San Marino per quel che riguarda il calcio femminile. Tante calciatrici, e anche un tecnico come Emanuele Iencinella, hanno percorso questo tragitto nel passato recente. Si iscrive a questo particolarissimo “club” anche Eleonora Crocioni, cresciuta nelle giovanili della Jesina fino all’approdo in Prima Squadra – di cui l’anno scorso è stata anche capitano – e ora pronta a vivere una nuova avventura alle pendici del monte Titano.

“Dopo molti anni nello stesso ambiente dove conoscevo tutti e tutti conoscevano me, al punto da poterlo definire come una seconda famiglia, ho sentito che era il momento di provare a fare un cambiamento – spiega la classe 2001 -. Venire a San Marino è un po’ una scommessa perché mi richiede di mettere in discussione tante delle mie certezze: la categoria, le compagne, l’ambiente. Ma credo che fosse giusto farlo. Per fortuna non è proprio tutto nuovo, perché conosco mister Baldarelli e due delle compagne, Tamburini e Gallina, fin dai tempi di Jesi. E anche con il vice, Antonio Censi, ho condiviso un’esperienza nella Rappresentativa Regionale.”

Finora Eleonora ha dovuto saltare le prime amichevoli a causa di una piccola noia muscolare, che in ogni caso è in via di piena risoluzione. “Ho iniziato questa preparazione con allenamenti differenziati per un fastidio al flessore che sto risolvendo grazie al lavoro della preparatrice Elena e del fisio Matteo. Mi sto già allenando assieme al gruppo e devo dire che c’è un buon feeling, anche se devo ritrovare ritmo per stare al loro passo. È solo questione di tempo: presto arriverà il top della forma.”

Nel suo passato, oltre alla Jesina e alla Rappresentativa Marche, anche alcune presenze in Nazionale Under 16, condite dalla trasformazione di uno dei rigori con cui è si decisa la sfida tra Italia e Finlandia nel febbraio 2017. In generale, nel suo repertorio il gol c’è. “Lo scorso anno, nella Jesina, ho giocato come attaccante, riuscendo a realizzare quindici reti. Ma il mister in questi giorni mi sta provando in altri ruoli. Non è un problema per me, anzi. Sono pienamente a disposizione: quel che conta è poter aiutare la squadra in ogni modo.”

Ufficio Stampa San Marino Academy