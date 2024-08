Rimini-Virtus Entella: diretta testuale

🔊 Ascolta l\'audio

RIMINI-VIRTUS ENTELLA 1-2 PARZIALE

IL TABELLINO

RIMINI: 91 Colombi, 5 Fiorini (10′ st 80 Garetto), 8 Semeraro, 10 Malagrida, 23 Megelaitis, 30 De Vitis (10′ st 6 Gorelli), 33 Langella, 34 Ubaldi (26′ st 97 Parigi), 46 Cinquegrano (25′ st 28 Longobardi), 77 Cioffi (26′ st 9 Cernigoi), 98 Lepri. A disp.: 1 Vitali, 12 Sammarini, 2 Brisku, 3 Falbo, 4 Bellodi, 20 Accursi, 25 Lombardi, 29 Dobrev. All. Buscè.

VIRTUS ENTELLA: 99 Siaulys, 6 Tiritiello, 9 Castelli, 14 Corbari, 16 Manzi, 21 Lipani, 23 Parodi (11′ st 43 Ndrecka), 24 Franzoni, 26 Di Mario (31′ st 8 Siatounis), 70 Bariti, 77 Guiu Villanova. A disp.: 1 Paroni, 22 Del Frate, 15 Marconi, 19 Piredda, 29 Santini, 32 Zappella, 40 Costa, 45 Thioune, 87 Ghio, 90 Portanova. All. Gallo.

ARBITRO: Fabrizio Ramondino di Palermo.

ASSISTENTI: Glauco Zanellati di Seregno e Matteo Lauri di Gubbio.

4° UFFICIALE: Enrico Eremitaggio di Ancona.

RETI: 15′ pt Ubaldi, 36′ pt Castelli, 4′ st Guiu Villanova.

AMMONITI: Franzoni, Gorelli.

NOTE. Corner: 1-4.

CRONACA E COMMENTO

Prima di due partite casalinghe consecutive per il Rimini, che fa il suo esordio in campionato al “Romeo Neri” con la Virtus Entella per poi ospitare, sabato prossimo, il Pescara. I liguri nella prima giornata hanno battuto 1-0 il Milan Futuro. I biancorossi sono invece reduci dal 2-2 di lunedì sera a Carpi. Mister Buscè deve fare a meno di Chiarella e Dobrev. Prima convocazione per Lombardi, Brisku e per Cernigoi, che finito il mercato è tornato a disposizione; tutti e tre partono dalla panchina. Panchina anche, sul fronte ospite, per l’ex bomber biancorosso Santini. Cinque i volti nuovi nell’undici iniziale del Rimini rispetto alla prima giornata. Al centro dell’attacco gioca Ubaldi.

Rimini in maglia a scacchi biancorossi, in nero con i numeri dorati l’Entella.

PRIMO TEMPO

8′ gran sinistro da fuori area di Semeraro, la sfera sibila a lato di poco.

13′ Corbari non aggancia in area, pallone a fondo campo.

15′ Langella sguscia via a sinistra, guadagna la linea di fondo e serve un pallone d’oro, che Ubaldi deve solo sospingere in rete. Rimini in vantaggio.

18′ Cinquegrano va via a destra e mette in mezzo, pallone tra le braccia di Siaulys.

19′ cross di Di Mario e incornata di Corbari, Colombi para con sicurezza.

27′ Malagrida mette in mezzo il pallone due volte, prima di piede, poi di testa, ma sul secondo tentativo commette fallo.

36′ l’Entella pareggia grazie ad un colpo di testa di Castelli. 1-1.

40′ punizione per gli ospiti: Tiritiello tenta la deviazione aerea, sfera a fondo campo.

42′ Di Mario si coordina al volo, la sua volée finisce lontana dallo specchio.

46′ Tiritiello avanza per viene centrali e calcia, Colombi alza in angolo, il primo della partita. Sugli sviluppi si accende una mischia in area, la difesa romagnola sbroglia.

Una manciata di secondi dopo ci prova Castelli, la sua conclusione è deviata in angolo.

Sugli sviluppi il colpo di testa dello Castelli è parato da Colombi.

Si va all’intervallo, dopo tre minuti di recupero, sull’1-1.

SECONDO TEMPO

1′ terzo corner per i liguri. Nulla di fatto sugli sviluppi.

4′ Guiu Villanova riceve in area e con un preciso diagonale supera Colombi per il 2-1 ospite. Per la prima volta il Rimini di Buscè si ritrova sotto nel punteggio in partite ufficiali.

7′ primo corner della partita per il Rimini: batte Cioffi, Siaulys mette fuori di pugno, poi i biancorossi commettono fallo in attacco.

20′ corner per l’Entella, sugli sviluppi cross per il colpo di testa di Manzi che supera Colombi, ma c’è la bandierina dell’assistente alzata a segnalare la posizione irregolare dell’autore del gol, che non viene quindi convalidato.

