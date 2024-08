Olanda sugli scudi nella 18a edizione di "Calcio sotto le Stelle": 400 giovani in campo

🔊 Ascolta l\'audio

È stata un’edizione da record la 18a di “Calcio sotto le Stelle”, il torneo estivo organizzato alla Dolphin’s Arena dai River Delfini.

24 squadre maschili, divise in tre categorie, e quattro compagini femminili, per un totale di 400 giovani calciatori e calciatrici, hanno dato vita per sei settimane, i martedì e giovedì sera, ad un vero e proprio “mondiale” con giocatori però tutti riminesi. Per la cronaca, l’Olanda ha fatto incetta di titoli, ben tre: categorie Vecchie glorie, Stelle lucenti e Stelle comete (il torneo femminile). Mentre nella categoria Stelle nascenti, i più giovani, ad alzare la coppa è stato l’Uruguay.