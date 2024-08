Marco Bontempi ed un giocatore dello United Riccione

🔊 Ascolta l\'audio

Marco Bontempi è biancoazzurro.

Marco è un polivalente esterno classe 2003 che rafforza il pacchetto offensivo a disposizione di Mister Beoni.

Dopo gli inizi nell’Urbetevere passa alle giovanili del Chievo, arrivando fino alla Primavera dove in una stagione mette a segno 4 gol e 3 assist. Rimane in categoria l’anno seguente con la maglia della Sampdoria, replicando i 4 gol, mentre nella stagione successiva assaggia la Serie C dividendosi tra Arzignano e Fiorenzuola.

Nella stagione scorsa, dopo una prima parte alla Reggina, Marco è approdato a Montevarchi contribuendo all’ottimo finale di campionato della squadra toscana con 6 gol e 2 assist.