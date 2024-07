Samira De Stefano batte l'algerina Ines Ibbou e conquista il torneo Itf Women’s Tour "Rimini Cup"

🔊 Ascolta l\'audio

Samira De Stefano corona la sua settimana perfetta a Rimini vincendo il torneo Itf Women’s Tour del Tennis Club Viserba (15.000 dollari di montepremi), la “Rimini Cup”.

In una finale molto bella e di alto livello tecnico, giocata davanti ad una splendida cornice di pubblico, la 20enne di Varese, attuale n.695 del ranking mondiale Wta ma in rapida ascesa, ha battuto per 7-5, 6-3 l’algerina Ines Ibbou.

Accreditata alla vigilia della quinta testa di serie, la giocatrice lombarda ha iniziato subito alla grande, martellando l’avversaria con i suoi solidi colpi da fondo e salendo sul 3-1. Il gioco più vario, ma anche più leggero della nordafricana poco ha potuto in questa fase iniziale contro la spinta dell’italiana, che però si è un po’ distratta, il suo tennis ha perso progressivamente di intensità e la Ibbou ha messo a segno una striscia di quattro games consecutivi e sul 5-3 non ha sfruttato due set-ball. Scampato il pericolo Samira, che in Romagna è stata seguita da coach Alessandro Piccari, ha ripreso in mano le redini dell’incontro, è tornata protagonista in campo ed è stato il suo turno di mettere a segno una striscia positiva di cinque games che le ha permesso di incamerare il primo set e salire 3-0 nel secondo. La giocatrice algerina he recuperato sul 2-3, ma la varesina non ha concesso più nulla alla sua avversaria, è scattata sul 5-3 e poi ha chiuso tra gli applausi sul 7-5, 6-3 in un’ora e 36 minuti di gioco.

Al termine le premiazioni effettuate dal presidente del Tennis Club Viserba, Fabio De Santis, Giammaria Manghi, sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Rimini, Mattia Morolli, e dal direttore del torneo, il maestro Luca Gasparini.

Facendo un passo indietro va detto che per la 25enne di Algeri è arrivata in riva all’Adriatico una finale meritatissima. Nella prima semifinale la giocatrice nordafricana aveva battuto infatti 6-4, 6-1 in un’ora e 38 minuti di gioco Vittoria Paganetti, speranza del tennis azzurro. L’algerina che si allena tra la Spagna ed Algeri e che è stata la più giovane giocatrice della storia a vincere un torneo Itf a 14 anni e 8 mesi (a Tlemcen, in Algeria) non ha concesso nulla alla 18enne barese che quest’anno ha giocato i tornei Slam Junior con risultati abbastanza buoni.

Nella seconda semifinale è andata in scena la sfida tra la veterana tedesca Anne Schaefer, ex n.161 del ranking mondiale Wta, e Samira De Stefano che si è imposta con un 6-1, 6-4 piuttosto netto in un’ora e 14 minuti di gioco. Una partita che poteva essere ancora più veloce visto che l’azzurra conduceva 6-1, 4-1.

Sabato sera si è concluso il torneo di doppio della “Rimini Cup”, il torneo Itf Women’s Tour organizzato con grande successo dal Tennis Club Viserba (15.000 dollari di montepremi). Davanti ad una bella cornice di pubblico si sono imposte l’azzurra Anastasia Bertacchi e la giovanissima austriaca Lilli Tagger, allieva dell’Accademia di Francesca Schiavone, sulla coppia formata dall’algerina Ines Ibbou e Francesca Pace, teste di serie n.1, per 6-0, 2-6, 10-5.

Al termine le premiazioni effettuate da Irina Spirlea, ex campionessa rumena n.7 del mondo nel 1997, mamma di una delle finaliste, Francesca Pace. Con lei il direttore del torneo, il maestro Luca Gasparini, ed il presidente Fabio De Santis.

Ufficio Stampa del Tennis Club Viserba