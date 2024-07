Brayan Schiaratura in 36 ore entra nella Top Ten Azzurra dei 3.000 e 5.000 metri

🔊 Ascolta l\'audio

Lo Junior Brayan Schiaratura si è piazzato nono ai Campionati Tricolori in appena 36 ore sulle distanze dei 3.000 e dei 5.000 metri tenendo alti i colori biancorossi della Città di Rimini e del Golden Club Rimini.

Nel Campionato Italiano Juniores che vedeva, in gara, le migliori espressioni del mezzofondo azzurro Brayan Schiaratura, venerdì 26 luglio, nei 3.000 metri è arrivato nono in 8’44″80, al termine di una gara tattica. Una presentazione che non soddisfa del tutto il riminese ma analizzando tutti gli aspetti: il caldo afoso, chiudere gli ultimi 1.000 metri in 2’50”, giungere nono, 4° dei 2006 e primo degli atleti emiliano-romagnoli non e poi male.

Domenica (36 ore dopo) Brayan Schiaratura, ancora con i muscoli gonfi di acido lattico, è sceso nuovamente in pista sui 5.000 metri con una corsa in rimonta è giunto nuovamente nono in 15’18”50, scalando due posizioni dal rank di partenza.

È stata un’esperienza importante per il prosieguo della stagione azzurra del giovane Schiaratura in vista del Campionato Italiano dei 10.000 metri in programma ad Arezzo il 6 ottobre e del Campionato Tricolore di mezza maratona che si disputa il 3 novembre a Civitanova Marche.