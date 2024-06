Gara2 San Marino-Macerata 7-4

🔊 Ascolta l\'audio

Successo per 7-4 in gara2 e doppietta nella serie, San Marino fa sua anche la seconda partita e prosegue nella striscia vincente. Decisivo, ai fini del risultato finale, un secondo inning nel quale i padroni di casa hanno segnato tre punti da una situazione di due out e le basi vuote. 11 a 7 le valide totali, con 2/3 di Lopez (due doppi), 2/3 di Angulo e 2/2 di Ferrini. Lanciatore vincente Pomponi, su di lui una sola valida in 4 inning.

LA CRONACA. Pomponi concede una base ball al 1° (Garcia) e una al 2° inning (Joseph) senza rischiare. Quattrini, dopo un primo inning che fila via veloce, al 2° viene colpito con frequenza. Inizia Alvarez con una bella valida tra gli esterni e prosegue Celli, ma la sua legnata è presa con un gran gesto al volo da parte di Garcia, che nell’azione elimina lo stesso catcher sammarinese, ampiamente staccatosi dalla prima. Dunque due out e le basi vuote, ma Angulo centra subito dopo un doppio e soprattutto Pieternella colpisce una rimbalzante che si trasforma in un singolo interno dopo la gran corsa in prima. Giro di mazza cruciale, che dalla possibile fine dell’inning porta invece all’1-0 e a una prosecuzione ancor più favorevole. Lopez va infatti col gran doppio del 2 0 e Ferrini con la valida che porta a casa il 3-0. Vantaggio consistente, ancor più quando Federico Celli spara un gran fuoricampo in campo opposto al 3°. È il solo-homer del 4-0, un vantaggio che rimane tale per la buona prova sul monte di Pomponi. Al 4° San Marino allunga. Con uomini agli angoli e un out, un lancio pazzo fa entrare il 5-0, mentre il singolo di Diaz vale il 6-0. Al 6° Macerata accorcia con tre punti su Luca Di Raffaele. Due entrano con il fuoricampo di Joseph, uno con le successive valide di Carrera e Di Turi. Nella parte bassa dello stesso inning i padroni di casa riallargano il margine grazie a doppio di Lopez, rubata e volata di sacrificio di Ferrini (7-3), mentre al 7° Macerata segna un punto su Pascoli con singolo di Servidei, avanzamenti e volata di Leonora. Il rilievo chiude poi con l’eliminazione in diamante di Joseph. Finisce 7-4.

SAN MARINO BASEBALL-HOTSAND MACERATA ANGELS 7-4

MACERATA: Servidei ed/2b (2/4), Garcia ec (0/1), Leonora 3b (0/3), Fabrizio r (1/4), Joseph ss (1/2), Carrera 1b (1/3), Di Turi De Frenza dh (1/3), Splendiani es (1/3), Pascoli (Luciani ed 0/2) 2b (0/1).

SAN MARINO: Tromp es/ed (0/2), Diaz 3b (1/4), Batista (Di Fabio es 1/3) ed (0/1), Alvarez r (1/4), Celli ec (1/3), Angulo 2b (2/3), Pieternella dh (1/2), Lopez ss (2/3), Ferrini 1b (2/2).

MACERATA: 000 003 1 = 4 bv 7 e 1

SAN MARINO: 031 201 X = 7 bv 11 e 1

LANCIATORI: Quattrini (L) rl 4, bvc 8, bb 2, so 1, pgl 5; Doba (r) rl 2, bvc 3, bb 1, so 1, pgl 1; Pomponi (W) rl 4, bvc 1, bb 4, so 5, pgl 0; Di Raffaele (r) rl 2, bvc 4, bb 1, so 1, pgl 3; Pascoli (f) rl 1, bvc 2, bb 0, so 0, pgl 1.

NOTE: fuoricampo di Joseph (2p. al 6°) e Celli (1p. al 3°); doppi di Angulo e Lopez (2).