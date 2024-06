Gara1 Bbc Grosseto-San Marino 10-4

🔊 Ascolta l\'audio

Il Bbc Grosseto si aggiudica 10-4 gara1 e a nulla valgono le tre valide in più battute da San Marino. Il line-up di casa batte al momento giusto e chiude i conti allungando in via definitiva al 6° grazie al grande slam di Garcia. Lanciatore vincente Gomez, perdente Pedrol. Salvezza per Peñalver.

LA CRONACA. È un saliscendi fin da subito, questa gara1. San Marino comincia con l’approccio giusto e passa al primo attacco. Tromp è in base su ball, poi c’è Diaz che batte in scelta difesa, ruba la seconda, è in terza su errore e segna l’1-0 su lancio pazzo. Nello stesso inning, l’attacco posiziona anche due uomini in posizione punto (base ad Alvarez e doppio di Angulo), ma arriva il terzo out e il punteggio rimane quello di prima.

Al 2° San Marino comincia con due valide senza però segnare e nella parte bassa il Bbc aggancia e sorpassa. Con Garcia in base e due out, Chelli guadagna una cruciale base ball e soprattutto Vaglio va col triplo da due punti (2-1), prima di segnare in prima persona su lancio pazzo di Pedrol (3-1).

Il vantaggio locale dura poco, perché al cambio di campo Celli tocca un doppio e Alvarez lo segue con un lungo fuoricampo al centro che vale il 3-3. La partita è rimessa in equilibrio, ma nella parte bassa del 3° il Bbc torna avanti con la combinazione Barcelan (singolo) – Martini (doppio) per il 4-3.

Al 4° San Marino non sfrutta Lopez in terza con un out, mentre al 5° il Bbc fa scendere Pedrol dopo il doppio di Herrera e la base a Barcelan. Entra Baez, che però colpisce Martini e concede la base del punto automatico a Garcia (5-3) prima di chiudere.

Al 6° il nuovo tentativo di aggancio è reale. Con un out, Lorenzo Di Raffaele centra un bel doppio, Tromp tocca un singolo sul neoentrato Peñalver e Diaz va con la valida del 4-5. Con due in base e un eliminato, però, non arrivano altri punti.

Grosseto ne approfitta e nella parte bassa del 6° chiude del tutto i conti. Prima allungando sul 6-4 col doppio da un punto di Barcelan, poi fuggendo definitivamente col fuoricampo di Garcia, un grande slam che vuol dire 10-4.

BBC GROSSETO-SAN MARINO BASEBALL 10-4

SAN MARINO: Tromp ed (1/3), Diaz 3b (1/3), Celli ec (1/4), Alvarez r (1/3), Angulo 2b (2/4), Pieternella es (1/4), Ferrini 1b (1/3), Lopez ss (2/4), Lo. Di Raffaele dh (1/4).

BBC GROSSETO: Tomsjansen ec (0/4), Herrera ss (2/4), Barcelan 3b (3/3), Martini 1b (1/2), Garcia r (1/2), Bruno es (0/4), Piccini dh (0/3), Chelli ed (0/2), Vaglio 2b (1/2).

SAN MARINO: 102 001 0 = 4 bv 11 e 0

BBC GROSSETO: 031 015 X = 10 bv 8 e 1

LANCIATORI: Pedrol (L) rl 4.1, bvc 5, bb 3, so 6, pgl 5; Baez (r) rl 0.2, bvc 0, bb 1, so 2, pgl 0; Kourtis (f) rl 1, bvc 3, bb 2, so 2, pgl 5; Gomez (W) rl 5.1, bvc 8, bb 2, so 3, pgl 4; Peñalver (S) rl 1.2, bvc 3, bb 1, so 2, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Alvarez (2p. al 3°) e Garcia (4p. al 6°); triplo di Vaglio; doppi di Celli, Angulo, Lo. Di Raffaele, Herrera, Barcelan e Martini.