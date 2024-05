2° turno play off: Perugia-Rimini 0-0. Passano gli umbri

🔊 Ascolta l'audio

PERUGIA-RIMINI 0-0

IL TABELLINO

PERUGIA: 12 Adamonis, 4 Iannoni, 6 Vulikic, 7 Paz (21′ st 11 Seghetti), 9 Vazquez (33′ st 45 Sylla), 10 Matos (32′ st 21 Cudrig), 15 Dell’Orco (33′ st 91 Souare), 23 Lisi (13′ st 28 Kouan), 24 Torrasi, 44 Lewis, 94 Mezzoni. A disp.: 1 Abibi, 5 Angella, 14 Bezziccheri, 16 Bartolomei, 20 Ricci, 33 Agosti, 71 Bozzolan, 73 Polizzi, 86 Giunti, 95 Cicioni. All. Formisano.

RIMINI: 91 Colombi, 5 Marchesi (24′ st 80 Garetto), 6 Gorelli, 9 Morra, 19 Semeraro, 23 Megelaitis, 28 Sala (34′ st 11 Cernigoi), 31 Malagrida (24′ st 7 Capanni), 33 Langella, 73 Lamesta (34′ st 34 Ubaldi), 98 Lepri (41′ st 8 Delcarro). A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 3 Quacquarelli, 15 Gigli, 20 Oddi, 70 Leoncini, 84 Tofanari. All. Troise.

ARBITRO: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

ASSISTENTI: Fabio Catani di Fermo e Stefano Franco di Padova.

4° UFFICIALE: Abdoulaye Diop di Treviglio.

VAR: Matteo Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

AMMONITI: Megelaitis, Delcarro.

NOTE. Corner: 3-2.

CRONACA E COMMENTO

Dopo aver eliminato il Gubbio grazie al blitz di martedì sera griffato Cernigoi, il Rimini torna in Umbria per affrontare il Perugia, che ha chiuso la regular season al quarto posto. Sarà il quarto confronto stagionale tra le due compagini. I tre precedenti stagionali vedono i romagnoli imbattuti: in campionato pareggio per 2-2 in rimonta al “Romeo Neri” e 0-0 al “Renato Curi”, e vittoria di misura al “Neri” nel Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. Per contro al “Curi” il Rimini non ha mai vinto negli undici precedenti. Il Perugia, grazie al miglior piazzamento, oltre che sul fattore campo può contare su due risultati su tre, il Rimini è invece obbligato a vincere per passare il turno. Restano in infermeria, in casa biancorossa, Pietrangeli, Iacoponi e Rosini. Una sola novità rispetto all’undici anti-Gubbio: a centrocampo gioca Marchesi al posto di Garetto.

Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia (Pa). Perugia in maglia rossa e pantaloncini bianchi, in tenuta nera il Rimini.

PRIMO TEMPO

La gara inizia con cinque minuti di ritardo per un problema alla rete della porta difesa nel primo tempo da Colombi.

1’24”, punizione per il Perugia: batte Torrasi, pallone a fondo campo.

6′ su un cross dall’out di sinistra di Lamesta Sala tenta il colpo di tacco, pallone alto.

Buona comunque la partenza dei romagnoli.

10′ Torrasi controlla e calcia, pallone ben oltre la traversa di Colombi.

12′ Morra di destro da posizione defilata con la pressione di Lewis, sfera fuori.

13′ Matos avanza e una volta al limite dell’area calcia di destro, sfera non lontana dal bersaglio.

20′ Lamesta nella sua tipica azione: parte da destra, si accentra e calcia di sinistro, pallone lontano dai pali difesi da Adamonis.

27′ Lamesta può involarsi uno conto uno, il suo tiro viene deviato da Vulikic in angolo, il primo della partita.

Nulla di fatto sugli sviluppi del tiro dalla bandierina.

30′ Malagrida in avanti per Lamesta, che va al cross basso, Megelaitis arriva sul secondo palo e riesce a deviare verso la porta, ma non è difficile l’intervento di Adamonis.

Nello stesso minuto su un pallone alto Lewis trattiene Morra, per arbitro e VAR non ci sono gli estremi per il rigore.

32′ Lamesta per Morra, che mette un pallone in area per Marchesi, non ci arriva Adamonis, ma non ci arriva neanche il centrocampista del Rimini.

35′ Morra per Sala, che va alla battuta da fuori area, ma alza decisamente la mira.

37′ traversone dalla trequarti di Mezzoni per Vazquez, il cui colpo di testa manda il pallone morbido tra le braccia di Colombi.

40′ Vazquez per Lisi, che calcia di destro, la sfera passa tra le gambe di Langella, Colombi si distende e para.

Si va all’intervallo sullo 0-0. Nei primi 45 minuti meglio il Rimini del Perugia per possesso palla e tiri in porta.

SECONDO TEMPO

3′ il primo corner per il Perugia è viziato da un fallo su Marchesi non fischiato. I padroni di casa battono due corner di fila, sul secondo c’è un fallo di Mezzoni nell’area ospite.

7′ sprint di Lamesta a destra, il suo traversone basso viene intercettato da Mezzoni, che arriva prima di Semeraro, che si era proiettato in area. Solo angolo per il Rimini.

Perugia in affanno nei primi minuti della seconda frazione.

12′ Morra scappa a Lewis e mette in mezzo, ma non ci sono compagni pronti a sfruttare il suo suggerimento.

17′ punizione di Torrasi per il colpo di testa di Lewis, che spedisce a lato.

22′ il cross di Matos è bloccato da Colombi.

23′ Torrasi su calcio piazzato tenta di sorprendere Colombi, calciando direttamente in porta, ma il portiere dei romagnoli fa buona guardia.

26′ Sala perde palla sul passaggio di Megelaitis, Kouan può calciare, ma la mira è sbagliata.

35′ Morra prova ad incrociare con il destro, pallone fuori bersaglio.

36′ angolo di Cudrig, Kouan tenta la rovesciata, ma non impatta il pallone come avrebbe voluto.

Cinque minuti di recupero.

47′ punizione per il Rimini: Megelaitis sbaglia il cross, mandando direttamente a fondo campo.

48′ Seghetti recupera un pallone, Kouan tenta il diagonale, largo.

Arriva il triplice fischio. Finisce 0-0. Va avanti il Perugia. Si chiude la stagione del Rimini.

LE PAGELLE DEI BIANCOROSSI

La vigilia dell’allenatore del Rimini F.C., Emanuele Troise.