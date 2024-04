Transitalia Marathon Training: corso collettivo il 25 e il 26 Maggio

🔊 Ascolta l'audio

Il MC Azzurrorosa, in collaborazione con Mirco Urbinati, presente al corso, organizza il corso per Maxienduro in fuoristrada.



INFO E PROGRAMMA CORSO

Sede del corso: Hotel Parco del Lago a Villagrande di Montecopiolo (Rimini).

Il corso si svolgerà sugli sterrati del Montefeltro a cavallo di Emilia Romagna, Toscana e Marche. Avremo così l’opportunità di intervallare gli stage con gradevoli trasferimenti.

Le compagne potranno seguire il corso a bordo dei nostri 4×4 di assistenza al seguito di tutto il corso.

PROGRAMMA

Sabato: ore 8,30/9 Ritrovo presso l’hotel; check-in dei partecipanti

ore 09.30-10.30 Presentazione staff, nozioni di manutenzione della moto e riparazione pneumatici

ore 10.30-13.00 Lezione di tecniche di guida fuoristrada maxienduro e prove di accelerazione, frenata ed equilibrio.

ore 13.00-14.30 Pausa pranzo (compresa nell’iscrizione)

ore 14.30- 18.00 Su un circuitino di 50/60 km saranno selezionate delle zone dove effettuare stage con passaggi singoli e controllo da parte degli istruttori. Le compagne potranno seguire il corso sui nostri 4X4

ore 18,00 – 18,30 aperitivo, rientro agli alloggi e sistemazione per la cena

ore 20.30 Cena presso l’hotel (compresa nell’iscrizione). Verranno proiettate le foto e i video del corso e i filmati dei viaggi

Domenica: ore 8.30 Partenza per il secondo tour per affinare le tecniche imparate il giorno prima e cimentarsi in passaggi più tecnici, sempre sotto la supervisione degli istruttori e con l’assistenza del 4X4

ore 12.00/12,30 Rientro a Villagrande e termine del corso. Possibilità di trattenersi a pranzo.

