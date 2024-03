Spal-Rimini 3-1: cronaca, tabellino, video e gallery

🔊 Ascolta l'audio

SPAL-RIMINI 3-1

Il Rimini non riesce a rialzarsi neanche a Ferrara. La sconfitta nella semifinale di ritorno della Coppa Italia di C, a Catania, ha aperto qualche crepa nella “mente” del gruppo biancorosso, che ha poi infilato altri tre K.O., pesanti, in campionato, tutti con squadre con una classifica peggiore di quella dei romagnoli: nell’ordine Lucchese, Sestri Levante e Spal. Sconfitte che non possono far dormire sogni tranquilli ai biancorossi non solo in ottica play off, ma anche in chiave salvezza. Perché adesso la zona play out è solo cinque punti sotto e quindi lo sguardo torna a posarsi sull’obiettivo primario della stagione, che è preservare la categoria. Al “Massa” i romagnoli vanno sotto al 36′ per una sfortunata autorete di Gigli (ancora fatale un calcio piazzato), Gigli che si rifarà con un salvataggio sulla linea e con il gol del momentaneo 1-2. Eppure qualche opportunità importante nel primo tempo Morra e compagni l’avevano costruita. Ma se non segni (almeno nella porta giusta) poi tutto diventa più complicato. Così al 26′ della ripresa arriva il raddoppio di Antenucci, dopo una caparbia iniziativa di Maistro, al quale il Rimini risponde prontamente (dopo poco più di un minuto) con la già citata rete di Gigli. Dopo un’occasione per Ubaldi la Spal archivia però la pratica grazie ad un gran gol di Tripaldelli, che all’88’ si rialza dopo un contatto subito, salta la difesa biancorossa (un po’ troppo versione statuine del presepe) e con un diagonale millimetrico supera Colombi per la terza volta, scrivendo di fatto i titoli di coda con qualche minuto d’anticipo. E adesso la Spal è a -3 dal Rimini.

IL TABELLINO

SPAL: 12 Galeotti, 3 Bruscagin, 4 Valentini, 7 Antenucci, 10 Petrovic (24′ st 21 Zilli), 19 Dalmonte (36′ st 2 Fiordaliso), 24 Ghiringhelli (33′ st 27 Peda), 25 Carraro, 33 Tripaldelli, 37 Maistro (37′ st 8 Collodel), 77 Buchel (24′ st 5 Contiliano). A disp.: 1 Alfonso, 28 Del Favero, 2 Fiordaliso, 9 Orfei, 11 Rabbi, 16 Saiani, 17 Iglio, 26 Siligardi, 29 Nador, 71 Edera, 75 Rao. All. Di Carlo.

RIMINI: 91 Colombi, 3 Quacquarelli (22′ st 19 Semeraro), 6 Gorelli, 9 Morra (21′ st 34 Ubaldi), 15 Gigli, 23 Megelaitis (1′ st 84 Tofanari), 28 Sala, 31 Malagrida (31′ st 8 Delcarro), 33 Langella, 73 Lamesta, 80 Garetto (22′ st 7 Capanni). A disp.: 22 Colombo, 27 De Lucci, 44 Iacoponi, 67 Rosini, 98 Lepri. All. Troise.

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano.

ASSISTENTI: Gianmarco Macripò di Siena e Daniele De Chirico di Molfetta.

4° UFFICIALE: Emanuele Velocci di Frosinone.

RETI: 36′ pt Gigli (aut.), 26′ st Antenucci, 28′ st Gigli, 43′ st Tripaldelli.

AMMONITI: Megelaitis, Antenucci, Quacquarelli, Delcarro.

NOTE. Corner: 3-6.

I RISULTATI DELLA 31a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE C GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA

Partita delicata al “Mazza” di Ferrara per il Rimini, reduce da tre K.O. di fila tra campionato e Coppa Italia. I biancorossi affrontano la Spal, quintultima con 32 punti, sei in meno di Colombi e compagni. Gli estensi mercoledì hanno perso, contro la Torres, la prima partita del Di Carlo bis, dopo tre vittorie e due pareggi. In casa biancorossa assenti gli acciaccati Pietrangeli, Oddi e Marchesi, e lo squalificato Cernigoi. Per la prima volta in questa stagione i romagnoli non avranno il sostegno della Curva Est, che ha deciso di non partecipare alla trasferta. Presenti invece i tifosi del Collettivo Riminese.

PRIMO TEMPO

5′ Lamesta parte da destra, si accentra con il suo caratteristico movimento poi, non trovando spazio per il tiro, tocca per Malagrida, che dal limite dell’area spara alto.

8′ il primo angolo della partita è per il Rimini: Megelaitis mette un pallone basso in area, la deviazione di Malagrida è a fondo campo.

12′ il pallone stazione pericolosamente nell’area biancorossa, con Antenucci che non riesce a tirare per la buona protezione da parte dei difensori. Colombi recupera la sfera.

13′ Garetto recupera di forza un pallone, Lamesta non ci pensa due volte e tenta il sinistro a giro dalla distanza, sfera alta di un niente.

14′ dall’altra parte del campo Carraro stoppa e calcia dal limite, il pallone scheggia la traversa.

Intano aumenta l’intensità della pioggia.

15′ cross di Megelaitis, il pallone filtra, Malagrida tenta la deviazione da pochi passi, sfera a lato.

18′ secondo corner per il Rimini: batte Lamesta, la retroguardia di casa rinvia in fallo laterale.

29′ punizione di Maistro dall’out di sinistra, Valentini di testa in torsione, pallone oltre la traversa.

30′ primo angolo anche per la Spal: batte Maistro, Garetto allontana.

Sul proseguo dell’azione destro a giro da fuori area di Dalmonte, Colombi vola e devia in angolo.

31′ dalla bandierina ancora Maistro, la difesa allontana, sinistro di Buchel dal limite, Colombi è attento e para.

34′ cross da sinistra di Quacquarelli, Garetto stacca di testa, pallone a lato di poco.

36′ punizione dall’out di destra di Maistro, Peda tocca, la sfera carambola su Gigli e finisce in rete. Spal in vantaggio grazie a un’autorete del difensore biancorosso.

39′ cross di Langella, Galeotti esce di pugno, Gorelli colpisce di testa, la difesa di casa mette in corner.

Nello stesso minuto, dopo l’angolo, Langella ci prova dalla distanza, sfera lontana dal bersaglio.

41′ cross di Lamesta da destra e colpo di testa di Langella, pallone a fondo campo.

45′ Malagrida dal cerchio della metà campo serve a destra Lamesta, che si accentra e mette in area, girata di destro di Morra dal dischetto, pallone a lato di un niente. Altra occasione per il Rimini.

Si va all’intervallo, dopo due minuti di recupero, con la Spal avanti di un gol.

SECONDO TEMPO

3′ angolo per la Spal: dopo il tocco di testa di Lamesta il pallone si impenna, Petrovic e Peda colpiscono di testa, traversa, Dalmonte tenta il tap-in, Gigli salva sulla linea, poi allontana.

5′ Lamesta tenta il sinistro, sfera a lato di un niente.

12′ Dalmonte calcia dal limite dell’area, murato da Gigli.

13′ altro tentativo di Lamesta, Galeotti blocca senza difficoltà.

18′ Antenucci va alla conclusione dal limite dell’area, non trovando il bersaglio per questione di centimetri.

21′ Maistro avanza e calcia, ma alza la mira.

25′ Antenucci allarga a sinistra per Maistro, che guadagna la linea di fondo e restituisce il pallone al suo capitano, che lo indirizza con precisione in rete. 5° gol stagionale per il numero 7 della Spal, ora avanti 2-0.

È immediata la reazione dei biancorossi: al 28′ angolo per il Rimini, Lamesta scambia con Sala, poi pennella sulla testa di Gigli, che accorcia le distanze. Spal 2-Rimini 1.

29′ idea di Langella per Ubaldi, che calcia, Galeotti si salva, poi blocca il pallone dopo il tocco all’indietro di Tripaldelli.

32′ Maistro calcia da dentro l’area, Colombi è attento e ribatte.

40′ dopo un cross di Gigli allontanato dalla retroguardia emiliana, stop e destro di Capanni, pallone a fondo campo.

41′ Zilli riceve in area, trova lo spazio per il diagonale, largo.

43′ Tripaldelli evita l’intervento in scivolata di Lamesta, si rialza dopo il contrasto con Sala, punta e salta Gorelli e di disegna con il sinistro un diagonale perfetto, che bacia il palo e si infila in porta. Spal 3-Rimini 1.

Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio. Vincono gli emiliani, che salgono a quota 35 in classifica, a -3 da biancorossi, al terzo K.O. di fila in campionato, il quarto aggiungendo la gara di Coppa Italia a Catania.

IL DOPOGARA

LE PAGELLE DI CESARE TREVISANI