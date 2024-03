🔊 Ascolta l'audio

SAMMAURESE-VICTOR SAN MARINO 1-0

IL TABELLINO

SAMMAURESE: Ravaioli, Tamai, Bolognesi, Scalini, Morri, Scanagatta, Misuraca, Nisi, Pacchioni, Campagna, Lombardi A disp: Porcellini, Guidi, Casadei, Maltoni, Gasperoni, Frosio, Marconi, Ricci, Canalicchio All Taccola

VICTOR SAN MARINO: Pazzini, Tosi, Onofri, Sollaku, Arlotti, Haruna, Eleonori, Lombardi, Deme, Lattarulo, D’Este. A disp: Gattuso, Benvenuti, Bertolotti, Carlini, Morelli, De Santis, Pasquino, Villanova, Lozza. All Cassani

Marcatore: 40′ Misuraca.

Espulso: D’Este.

CRONACA E COMMENTO

Riabbraccia la vittoria la formazione di mister Taccola, che al “Macrelli” ha ragione 1-0 della temibile Victor San Marino e guadagna tre punti importanti nella corsa alla salvezza.

Avvio vivace dei gialloblu, che si rendono pericolosi con un tiro di Bolognesi parato dal portiere (10′) e una conclusione di Misuraca alta di pochissimo (24′). Gli ospiti provano a reagire, ma i locali sono maggiormente insidiosi in contropiede con Pacchioni, che di testa da vicino costringe il portiere ospite al miracolo (36′). A cinque minuti dall’intervallo Lombardi si invola sulla fascia sinistra e, con uno splendido traversone rasoterra, pesca Misuraca, che non sbaglia e insacca il vantaggio.

Ripresa in cui i titani esercitano a tratti una supremazia sterile, tuttavia Ravaioli e la sua retroguardia resistono egregiamente e non vengono impensieriti seriamente (nel finale da segnalare il rosso al biancazzurro D’Este per fallo su Canalicchio lanciato verso l’area della compagine di Cassani). Finisce 1-0 per la Sammaurese.

Ora la pausa pasquale, dopo la sosta la Sammaurese riprenderà sul campo dell’Aglianese, oggi sconfitta dal Carpi capolista.