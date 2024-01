12° Memorial Mario Fabbri: le selezioni E-R superano Veneto e Piemonte

🔊 Ascolta l'audio

SECONDA GIORNATA

TORNEO MASCHILE

EMILIA ROMAGNA-VENETO 93-66 (18-24; 38-40; 72-51)

Emilia Romagna: Betti (BSL San Lazzaro) 2, Bonomi (One Team Forlì) 19, Campomori (S.G. Fortitudo Bologna) 8, Ciancarelli (Insegnare Basket Rimini) 7, Curzi (BSL San Lazzaro) 4, Deserti (Vis 2008 Ferrara), Facciorusso (Fulgor Fidenza) 5, Milazzo (BSL San Lazzaro) 2, Cianti (S.G. Fortitudo Bologna) 5, Ruggeri (Insegnare Basket Rimini) 25, Zotti Pavlovic (One Team Forlì) 16. All. Freddi.

Veneto: Germano 6, Pasini 11, Visentin E. 4, Visentin L. 2, Griso 5, Girtanner 2, De Santi 2, Tommasino 2, Diakile 8, Cappozzo 14, Alexa 6, Bracesco 4. All. Salvato.

Classica gara dai due volti, con un’Emilia-Romagna sonnecchiosa per quasi venti minuti (l’orario d’inizio, le 9, è da sempre indigesto dalle nostre selezioni), poi, nella ripresa, match a senso unico con Zotti Pavlovic ottima spalla per le due stelline Bonomi e Ruggeri.

E ora la sfida che vale, probabilmente, il successo finale e cioè il match contro l’altra imbattuta, la Lombardia (palla a due a Santarcangelo, alle ore 17.30).

TORNEO FEMMINILE

EMILIA ROMAGNA-PIEMONTE 67-65 (7-14; 21-31; 48-42)

Emilia-Romagna: Fini (Futurvirtus Castel San Pietro) 18, Podda (Bsl San Lazzaro) 11, Ceroni (Faenza Futura) 7, Recchia (Bsl San Lazzaro), Losi (Futurvirtus Castel San Pietro), Milanovic (Bsl San Lazzaro) 2, Spanazzi (Futurvirtus Castel San Pietro) 2, Merli (FBK Fiorenzuola) 3, Magnani (Vis Rosa Ferrara), Diagne (FBK Fiorenzuola) 14, Guerrini (Faenza Futura) 2, Nako (VIS Rosa Ferrara) 8. All. Vecchi.

Piemonte: Brena 6, Fratamico 11, Cellino 2, Bifano 24, Censoplano 15, Conti 2, Berta 2, Lupo 2, Musso, Casasole 1, Dieye, Eterno. All. Lombardi.

La “tigre” è ancora viva. Le Under 15 dell’Emilia-Romagna, soffrono, vanno sotto, recuperano e poi, con cuore ed un pizzico di fortuna, superano, in volata, il Piemonte e si giocheranno il passaggio alle semifinali 1°-4° posto nella gara del tardo pomeriggio (palla a due alle ore 18,30, sempre alla palestra Carim di Rimini), contro il Friuli Venezia Giulia.

La cronaca: dopo un inizio contratto (4-4 al 4’), era la guardia piemontese Bifido a fare la differenza: otto punti nel primo quarto e parziale di 7-14 al 10’; dieci punti nella seconda frazione ed ospiti che allungavano prima sul +12 (10-22) e poi andavano al riposo su un (sembrava) rassicurante 21-31. Nella ripresa, un’altra partita: trascinata dalla coppia Fini-Diagne (play e pivot), l’Emilia-Romagna recuperava rapidamente il disavanzo e metteva la testa avanti sul 37-35, al 26’, con una tripla di Podda. Il Piemonte, però, trovava in Censoplano “la nuova Bifido” e controsorpasso sul 41-42 al 28’. Il finale di quarto era decisamente biancorosso e si andava all’ultimo riposo sul 48-42. Ultimi dieci minuti e padrone di casa in controllo fino al 56-49 del 36’. Qui, le biancoblu esprimevano il massimo sforzo rientrando a -2, sul 56-54, e poi, agguantando la parità, con Fratamico, a quota 65 a 38” dal gong. Fallo del Piemonte e 2/2 della Fini, poi errore in attacco delle ospiti e nuovamente Fini in lunetta. Questa volta, per la Mvp del match, la mano tremava, rimbalzo Bifido, che attraversava di gran corsa il campo, ma la sua conclusione da sotto misura, veniva, beffardamente, respinta dal ferro. Game over.