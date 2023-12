U12: la Serravalle Football Academy difende il titolo con la rete di Sensoli

🔊 Ascolta l'audio

Campionato Sammarinese U12, 2023-24 | Finale Autunnale, Cosmos 1-Tre Fiori/Fiorentino 1-0

COSMOS 1 Montanari, A. Del Prete, Valmaseda, Colombini, Benedettini, Frisoni, Casadei, Valentini, Sensoli, Mariotti,

Vandi. All. Dario Sartori.

TRE FIORI/FIORENTINO: Guerra, Rinaldi, L. Del Prete, Zavoli, Cupi, Chiaruzzi, Berardi, Rinaldi, Mirchev, Jeannin, Burgal, Baldani, Selva, Albani, Balzan. All.: Paolo Tarini.

Arbitro: Andrea Zaghini.

Assistenti: Elisa Cecchetti ed Andrea Righi.

Marcatori: 8’ Sensoli (C).

LA CRONACA

Basta il minimo sforzo, alla Serravalle Football Academy, per incassare il massimo risultato. I Gialloblù del Cosmos 1 guidati da Dario Sartori, infatti, hanno ottenuto il titolo autunnale del Campionato Sammarinese U12. Per il polo calcistico afferente – come è facile intuire – al Castello di Serravalle, si tratta del terzo trofeo consecutivo, a mente del double ottenuto nella stagione 2022-23. Quella disputata ieri pomeriggio al San Marino Stadium, davanti ad una nutrita e appassionata cornice di pubblico, è stata tra le finali più equilibrate degli ultimi anni. Tanto equilibrata che, in tre frazioni di gioco, un unico gol ha marcato la differenza tra successo e piazza d’onore. A spostare l’ago della bilancia verso il Cosmos 1 è stato l’acuto di Nathan Sensoli, arrivato all’8’. Non sono bastati gli sforzi profusi da un pur ottimo Tre Fiori/Fiorentino che, dopo il pareggio a reti inviolate nella frazione centrale, si sarebbe potuto laureare campione autunnale in caso di vittoria parziale con due reti di scarto nel terzo ed ultimo tempo di gara. Anche quella porzione di partita ha però visto le difese prevalere sugli attacchi, permettendo agli estremi difensori del Cosmos 1 di festeggiare un clean sheet nella partita più importante e delicata del 2023. Una giornata in cui tutte le squadre partecipanti al Campionato Sammarinese U12 sono state pienamente coinvolte: le nove non qualificate alla finale-scudetto hanno infatti disputato tre triangolari, prima di assistere alla gara che ha chiuso un anno solare pieno zeppo di partite emozionanti, pronto a rilanciare un 2024 ricco di sfide e divertimento.