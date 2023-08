Alessandro Moricoli è un giocatore del Tropical Coriano

🔊 Ascolta l'audio

L’A.S.D. Tropical Coriano è lieta di annunciare – si legge in una nota – il tesseramento, per la stagione sportiva 2023-2024, di Alessandro Moricoli, terzino classe 2001 proveniente dall’LMV Urbino 1921.

Settore giovanile del Fano, con un prestigioso debutto in Coppa Italia di Serie C, poi Jesina in D, mentre nelle ultime due stagioni Alessandro si è diviso tra Cattolica, sempre in D, e Urbino, in Eccellenza Marche.

Si tratta di un terzino di ottima corsa e gamba, adattabile sia a destra che a sinistra, molto abile in entrambe le fasi.