Simone Russo è un giocatore del Tropical Coriano

L’A.S.D. Tropical Coriano comunica ufficialmente – si legge in una nota – di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive, per la stagione 2023-2024, di Simone Russo, attaccante esterno classe 2001 proveniente dal LMV Urbino Calcio.

La carriera calcistica di Simone inizia nella Vis Pesaro: tutta la trafila nelle giovanili e il passaggio, nel 2019-2020, al Misano in Promozione. Poi due stagioni al Villa San Martino sempre in Promozione Marche (2020-2021 e 2021-2022), dove viene condizionato da un importante infortunio che ne limita molto le presenze. Il nuovo attaccante biancorossoblù si rilancia poi nell’Urbino Calcio (stagione 2022-2023), in Eccellenza, dove disputa un girone di ritorno da protagonista con diverse nomine di MVP.

“Ho scelto il Tropical perché mi è piaciuto il progetto illustratomi dal DS Terenzi. Ho subito avvertito tanta fiducia e voglia di far bene. Inoltre conoscevo e conosco molto bene Vagnarelli, che non ha potuto far altro che parlarmi benissimo di Coriano. Mi è bastato davvero poco per decidere”.

“Sono un esterno destro mancino che ama giocare a piedi invertiti e per questo mi accentro spesso palla al piede alla ricerca di un compagno che taglia o della conclusione in porta. Sono abile nell’uno contro uno e nel puntare l’avversario, mi reputo un giocatore tecnico e rapido. Nell’ultima stagione ad Urbino sono stato impiegato da Mister Ceccarini anche come trequartista puro”.

“Conosco Mister Scardovi, mi ha allenato ai tempi della Berretti della Vis Pesaro. Ho grande stima, considerazione e un ottimo ricordo, nonostante un’annata difficile. Lo reputo un grande intenditore e conoscitore di calcio”.

“Cosa prometto ai tifosi biancorossoblù? Di dare tutto in campo e di lavorare sin dal primo giorno di ritiro per farmi trovare prontissimo. A livello personale mi pongo l’obiettivo di contribuire con le mie prestazioni a realizzare tanti gol e a fornire più assist possibili per i miei compagni: voglio portare il Tropical il più in alto possibile!”.