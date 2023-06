NTS vince il Torneo Riviera di Rimini. Superati in finale I Bradipi

🔊 Ascolta l'audio

Finale terzo posto: Olympic Verona-Albatros Trento 77-13

IL TABELLINO

Olympic Verona: Fynn 25, Brunelli 8, Oddi 5, Farinati 12, Dal Pozzo 8, Marconcini 5, Bianchi 10, Garbinato 4, Guglielmo. All.re Imperio.

Albatros Trento: Cristelli 2, Marziani 1 Haqul, Spadeshi 2, Cagol 4, Bonatti, Mezzavilla 4. All.re Cagol.

Arbitri: Ferrarini e Rambelli.

I parziali: 22-4, 20-2 (44-6), 23-5 (65-11), 12-2 (77-13)

CRONACA E COMMENTO

Altra gara senza storia, si gioca alle 15:30, Albatros Trento coi suoi sette giocatori paga le assenze pesanti dei suoi pezzi da novanta e fa quello che può, Verona va a segno con tutti i suoi senza tante preoccupazioni e porta a casa il terzo posto ed il relativo premio offerto da Podere dell’Angelo.

Finale primo Posto: NTS Riviera Basket Rimini-Pol. I Bradipi Bologna 67-45

IL TABELLINO

NTS Riviera Basket Rimini: Raik 2, Pellegrini 6, Forcione 4, Giustino 22, Acquarelli 2, Loperfido 12, Storoni 5, Ladson, Di Pietro 2, Pozzato 2, Martinini 10. Allenatore Loperfido.

Pol. I Bradipi Bologna: Baratta, Saldutto 4, Ventura, Marrone 13, Molaro, Mordenti 4, Dudianu 16, Gardini, Billi 8. All.re Saldutto.

Arbitri: Ferrarini e Rambelli.

I parziali: 9-10, 23-9 (32-19), 21-8 (53-27), 14-18 (67-45).

CRONACA E COMMENTO

Tutt’altro ritmo nella finale per il primo posto con l’ennesima edizione del derby infinito fra Rimini e Bologna, senza esclusione di colpi e con la massima intensità possibile.

Parte molto bene Bologna che prende il controllo del quarto e segna con maggiore continuità. Rimini fatica a trovare la quadra, non fa circolare la palla, segna poco ma con una difesa efficace riesce a contenere gli avversari la cui aggressività è comunque efficace. Il quarto si chiude con bottini risicati e con i bolognesi in vantaggio di un solo punto 9 a 10.

Altra musica nel secondo quarto, Bologna tiene alto livello del gioco ma segna poco, Rimini cambia marcia e vola. La palla circola bene, lo schema funziona e i canestri arrivano da tutti i giocatori in campo. Si vede bel gioco ed il risultato conferma: il parziale di 23 a 9 parla da solo e chiude il quarto 32 a 19.

Dopo il riposo lungo si gioca a viso aperto, Bologna ci prova con efficacia, ma Rimini ne ha tanto di più e chiude ogni varco agli avversari andando a sua volta a canestro in scioltezza, il bottino recita 21 a 8 con tanto di tripla centrale da otto metri di Kevin Giustino a fil di serena per sigillare il 53 a 27.

Sistemate le gerarchie si gioca per divertirsi e garantire minuti significativi a tutti e terminare in bellezza, Rimini tira un po’ i remi in barca ed entrambe le formazioni giocano senza troppa pressione. Bologna vince il quarto tempino per 14 a 18 e si chiude sul 67 a 45.

Stasera Festa Grande per chiudere la stagione di Riviera Basket Rimini mentre si sta già preparando la prossima.

Daniele Bacchi