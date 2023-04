Rimini-Aquila Montevarchi 1-1. Biancorossi ai play off

🔊 Ascolta l'audio

RIMINI-AQUILA MONTEVARCHI 1-1

La partita è trasmessa in diretta su Radio Icaro (92FM), anche in streaming al link.

IL TABELLINO

RIMINI:12 Zaccagno, 7 Tonelli (7′ st 19 Rosso), 8 Delcarro, 11 Piscitella (24′ st 16 Mattia Rossetti), 13 Regini, 15 Gigli (23′ st 6 Panelli), 23 Sandri (31′ st 4 Tanasa), 26 Biondi (7′ st 10 Gabbianelli), 27 Laverone, 29 Santini, 31 Pietrangeli. A disp.: 1 Galeotti, 22 Lazzarini, 5 Pasa, 9 Mencagli, 20 Accursi, 25 Allievi, 32 Tofanari. All. Gaburro.

AQUILA MONTEVARCHI 1902: 22 Giusti, 2 Chiti, 4 Tozzuolo, 5 Gennari, 8 Amatucci (35′ st 11 Kernezo), 9 Italeng (17′ st 31 Rovaglia), 10 Biagi, 44 Silvestro, 66 Marcucci, 77 Giordani, 98 Perez (44′ st 20 Boncompagni). A disp.: 23 Rossi, 6 Bertola, 17 Cerasani, 18 Lischi, 26 Fiumanò, 28 Manè, 67 Enyan, 88 Pietra. All. Coppi.

ARBITRO: Lucio Felice Angelillo di Nola.

ASSISTENTI: Mario Pinna di Oristano ed Emanuele Fumarulo di Barletta.

4° UFFICIALE: Antonino Costanza di Agrigento.

RETI: 32′ pt Santini, 44′ pt Perez.

AMMONITI: Gigli, Regini.

NOTE. Corner: 1-8. Spettatori: 2.919 (1.838 abbonati e 1.081 biglietti).

CRONACA E COMMENTO

Trentottesima e ultima giornata di regular season del campionato di Serie C girone B. Il Rimini ospita al “Romeo Neri” il fanalino di coda e già retrocesso Aquila Montevarchi, 27 punti in classifica contro i 46 dei biancorossi, ai quali basta un pareggio per essere matematicamente nei play off. In casa romagnola l’unico indisponibile è Haveri, non al meglio. A sinistra gioca Regini. Al centro Pietrangeli e Gigli. Trio d’attacco Biondi-Santini-Piscitella.

Prima del calcio d’inizio consegnata la maglia a scacchi numero 3 (per la Santissima Trinità) al Vescovo di Rimini, monsignor Nicolò Anselmi.

Rimini in maglia nera, Montevarchi in bianco.

La partita. Si gioca. Dopo un giro di lancette cross da sinistra di Italeng, Gigli ci mette la testa, poi la retroguardia allontanta.

Al 7′ Tonelli perde palla in area, il cross basso di Giordani attraversa tutto lo specchio della porta prima di essere messo in angolo.

Al 12′ la punizione di Perez è tesa, deviazione in angolo.

Al 14′ punizione di Regini dalla metà campo, il colpo di testa di Delcarro ed il destro al volo di Piscetella, pallone a lato di poco.

Al 21′ cross da sinistra di Regini e colpo di testa di Biondi, pallone a lato.

Al 23′ corner di Perez e girata di testa di Giordani, murata dalla retroguardia biancorossa.

Al 25′ punizione dalla metà campo di Regini, Biondi di testa mette al centro, Santini si coordina, ma calcia debolmente, nessun problema per Giusti.

Al 31′ traversone di Italeng, pasticciano i difensori biancorossi, Pietrangeli salva su Marcucci. Occasione Montevarchi!

Al 32′ Santini la sblocca con una rasoiata dal limite dell’area. 1-0 e 16° sigillo in campionato del bomber del Rimini.

Al 35′ Amatucci ci prova di sinistro da fuori area, sfera lontana dal bersaglio.

Al 38′ angolo di Perez e incornata di Chiti, che manda fuori.

Al 40′ Italeng può calciare verso la porta di Zaccagno, Laverone si immola e ribatte.

Al 41′ ci prova Sandri, pallone a fondo campo.

Al 44′ traversone dall’out di sinistra di Marcucci e deviazione di Perez, che pareggia. Non esente da colpe il portiere biancorosso Zaccagno.

Si va all’intervallo, dopo un minuto di recupero, sull’1-1.

Si gioca la ripresa. Al 12′ lancio da calcio piazzato per Giordani, elegante il controllo, lontano dal bersaglio il sinistro.

Al 19′ la punizione di Perez è neutralizzata in due tempi da Zaccagno.

Al 21′ calcio piazzato di Marcucci, colpo di testa di Chiti, pallone in rete, ma c’è la bandierina alzata a segnalare la posizione irregolare del numero 2 ospite.

Al 26′ cross di Laverone, Santini di testa, Gabbianelli da centro area centra in pieno la traversa, poi pallone sul corpo del portiere e in angolo, il primo della gara per il Rimini.

Al 33′ Gabbianelli parte da destra, si accentra e calcia di sinistro, pallone tra le braccia di Giusti.

Cinque i minuti di recupero.

Finisce 1-1. Il Rimini chiude la regular season a quota 47 (come la Recanatese), ma per la differenza reti è decimo e va ai playoff. I biancorossi escono tra i fischi, nonostante l’obiettivo raggiunto.