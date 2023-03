Bagno di folla per i protagonisti della Settimana Internazionale Coppi e Bartali

🔊 Ascolta l'audio

Il grande spettacolo del ciclismo è cominciato. Questa mattina ha preso il via da viale Dante, di fronte al Palazzo del Turismo, la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Assente il colombiano campionissimo della Ineos Egan Bernal, ad accendere la passione per le due ruote sono stati in particolare gli italiani Antonio Nibali, Elia Viviani e, soprattutto, Domenico Pozzovivo, tra i più applauditi dal pubblico al momento della presentazione delle 23 squadre.

Per un’ora, a partire dalle 10,30, tutti gli atleti in partenza per la tappa Riccione-Riccione da 162 chilometri hanno sfilato di fronte al palazzo storico della città per la foto di gruppo della squadra insieme alla sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e gli assessori allo Sport, Simone Imola, e all’Ambiente, Christian Andruccioli. Tra selfie e strette di mano, i corridori si sono concessi al pubblico per un bagno di folla prima dello start formale, in viale Dante, per poi raggiungere Scacciano, nel comune di Misano Adriatico, per la partenza vera e propria.

Il via è stato dato dal patron di Gs Emilia, Adriano Amici, insieme alla sindaca Angelini e l’assessore Imola.

Viabilità: cosa succede nel pomeriggio di martedì

Nel primo pomeriggio di oggi (dopo le 15) i ciclisti rientreranno nel territorio riccionese arrivando da Misano Monte alla rotonda Ducati nel quartiere Celle e percorrendo la Riccione-Tavoleto. I partecipanti alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali transiteranno lungo i viali Puglia, Calabria, Statale 16 Marsala e San Gallo. Poi prenderanno viale Torino per arrivare a tagliare il traguardo su viale Milano in prossimità del Grand Hotel. In questo caso le strade saranno chiuse al traffico a partire dalle 14 circa mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 13: le auto in divieto verranno rimosse.

Cosa succede la mattina di mercoledì: la tappa Riccione-Longiano

I ciclisti si ritroveranno alle 11,30 lungo viale Dante per il via formale che di fatto è un trasferimento (esattamente come oggi) perché lo start vero e proprio avverrà a Misano, nella zona di Scacciano. Transitando su viale Milano proseguiranno in direzione sud verso viale Torino per poi percorrere i viali Da Verrazzano, Limentani, San Martino, fino a prendere la Statale 16 e i viali Campania e Abruzzi per raggiungere il confine con il Comune di Misano Adriatico. Le strade che rappresentano il percorso di gara saranno chiuse al traffico a partire dalle 11 circa mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 9 del mattino e le auto in divieto verranno rimosse.