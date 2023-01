Si è aperta la prevendita per Rimini-Virtus Entella di sabato

🔊 Ascolta l'audio

La Rimini Calcio comunica sul suo sito ufficiale che la prevendita dei biglietti validi per la partita RIMINI vs VIRTUS ENTELLA in programma per sabato 14 gennaio alle ore 14.30 si è aperta oggi, 11 gennaio.

I prezzi dei biglietti sono i seguenti:

Tribuna Centralissima intero 25€ ridotto 22€

Tribuna Centrale intero 22€ ridotto 19€

Tribuna Laterale est 15€ ridotto 12€

Distinti intero 15€ ridotto 12€

Curva locali intero 11€ ridotto 9€

Le riduzioni sono valide per invalidi – over 65 – donne

RAGAZZI 4-17 anni 2€ nei settori laterale est – distinti – curva

Per acquistare il biglietto sarà necessario esibire un documento di identità valido solo in formato cartaceo

sia per gli adulti che per i bambini. Ogni persona potrà acquistare una massimo di 4 biglietti compreso il proprio.

L’acquisto dei biglietti della tribuna centralissima e della laterale est sarà possibile solo presso i botteghini dello stadio.

Vendita presso lo STORE RIMINI FC nei seguenti orari:

oggi pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00 Giovedì e venerdi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00

Sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30

Vendita presso i botteghini dello stadio (VIA LAGOMAGGIO):

Sabato dalle 13.00 alle 14.45 (15 minuti dopo l’inizio gara)

È possibile acquistare anche presso i rivenditori autorizzati:

Tabaccheria Pruccoli

Viale Vespucci, 69 ang. Viale Cormons Rimini (RN)

tel: +39 0541 51917

Visit Rimini c/o Ufficio Turistico Stazione

Piazzale Cesare Battisti, 1 Rimini (RN)

tel: +39 0541 51331

Tabaccheria Romani

via Popilia, 5 Rimini (RN)

tel: +39 0541 742702

Millenium Bar Tabaccheria

via Carlo Porta, 44 Rimini (RN)

tel: +39 0541 384109

SantarcangeloEventi

Via Pascoli, 22 Santarcangelo di Romagna (RN)

tel: +39 0541 622318 – 623818 fax: +39 0541 329785

Free Shop c/o Centro Comm.le Atlante

Via Tre Settembre,17 Dogana – Repubblica di San Marino (RN)

tel: 0549 905767

Caffetteria Mazzini

via Mazzini, 7 Cattolica (RN)

tel: +39 0541 967041

La vendita è aperta anche ONLINE sui siti www.riminifc.it – www.vivaticket.com

TAGLIANDI SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti LATERALE OVEST sarà ONLINE sul sito www.vivaticket.com oppure presso i punti vendita VIVATICKET autorizzati della regione Liguria

Prezzo 11€ + prevendita PREZZO UNICO

Chiusura vendite per i settori dedicati agli OSPITI venerdì 13 gennaio alle ore 19.00.