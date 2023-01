Alessandria-Rimini 0-1: cronaca, tabellino e gallery

🔊 Ascolta l'audio

ALESSANDRIA-RIMINI 0-1

Al sesto tentativo arriva la prima vittoria del Rimini nel girone di ritorno. Ad Alessandria i biancorossi aggrediscono subito il match e dopo cinque minuti trovano già quello che si rivelerà il gol partita: traversone di Laverone e stacco imperioso di Delcarro, al sesto centro in campionato, niente male per un centrocampista. Due minuti dopo Santini si procura un rigore, ma Marietta è più bravo e glielo para. I romagnoli concedono qualche conclusione a Martignago, ma Zaccagno l’unico intervento complicato dovrà farlo solo al 92′ sul tiro di Gazoul. Nella ripresa però il baricentro si abbassa troppo, anche se la difesa tiene bene. E al triplice fischio il Rimini è ancora avanti 1-0. Ora i punti in classifica sono 36. Unica nota stonata della serata l’infortunio muscolare che ha costretto il match winner Delcarro a lasciare il campo al 38′. Subito dopo il triplice fischio arriva l’ufficialità dell’atteso regista: è Mattia Sandri l’uomo scelto per dare ordine al centrocampo di Gaburro. Sabato match casalingo con il Gubbio, con obiettivo allungare a quattro la nuova striscia positiva.

IL TABELLINO

ALESSANDRIA: 1 Marietta, 5 Checchi, 10 Martignago (15′ st 99 Cori), 11 Galeandro, 21 Rota (15′ st 13 Nunzella), 25 Baldi, 27 Ghiozzi (1′ st 8 Lombardi), 66 Sabbione, 73 Lamesta (35′ st 9 Sylla), 77 Guidetti (35′ st 34 Gazoul). A disp.: 12 Dyzeni, 22 Liverani, 14 Pellitteri, 15 Cocino, 23 Sini, 35 Ventre, 37 Morando. All. Rebuffi.

RIMINI: 12 Zaccagno, 5 Pasa (24′ st 4 Tanasa), 6 Panelli, 8 Delcarro (38′ pt 26 Biondi), 13 Regini, 16 Mattia Rossetti (17′ st 10 Gabbianelli), 25 Allievi, 27 Laverone, 29 Santini, 38 Matteo Rossetti (1′ st 7 Tonelli), 99 Vano (16′ st 9 Mencagli). A disp.: 1 Galeotti, 3 Haveri, 15 Gigli, 20 Accursi, 31 Pietrangeli. All. Gaburro.

ARBITRO: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

ASSISTENTI: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Lorenzo Chillemi di Barcellona P.d.G.

4° UFFICIALE: Michele Pasculli di Como.

RETE: 5′ pt Delcarro.

AMMONITI: Sabbione, Matteo Rossetti, Rota, Mencagli, Lombardi.

NOTE. Corner: 5-2.

CRONACA E COMMENTO

Il Rimini al “Giuseppe Moccagatta” per cambiare marcia in questo girone di ritorno finora avaro di soddisfazioni: appena due punti in cinque partite, frutto dei due pareggi in rimonta con Olbia e Lucchese degli ultimi due turni. Dopo il giro di boa l’Alessandria ha invece conquistato nove punti, frutto delle vittorie con Imolese, Gubbio e Carrarese (sabato in trasferta), e si è arresa solo alle corazzate Virtus Entella e Reggiana. Mister Gaburro ritrova Delcarro e Tonelli, che hanno scontato la squalifica. Indisponibile Tofanari, fermato dal giudice sportivo.

In difesa tornano dal primo minuto Allievi e Regini, a centrocampo Pasa, con il rientrante Delcarro, tridente d’attacco Mattia Rossetti-Vano-Santini.

Rimini in maglia azzurra con pantaloncini e calzettoni rossi. In grigio i padroni di casa.

La partita. Si gioca. Dopo neanche un giro di lancette primo corner della partita, è per il Rimini. Allievi può calciare da centro area, sfera tra le braccia di Marietta.

Al 5′ rimessa di Regini per Santini, che cambia fronte offensivo servendo Laverone, il cross del capitano è con il contagiri per lo stacco imperioso di Delcarro. Alessandria 0-Rimini 1 e sesto centro in campionato per il centrocampista ex Ancona.

Al 7′ Santini ruba il tempo a Rota e corre fin dentro l’area avversaria, Sabbione tocca di tacco, poi Rota sgambetta l’attaccante del Rimini e l’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto lo stesso Santini, Marietta si tuffa alla sua sinistra e blocca il tiro dagli undici metri del bomber biancorosso.

Al 12′ ci prova due volte Martignago, primo tiro ribattuto dalla difesa, secondo bloccato senza difficoltà da Zaccagno.

Al 13′ il tiro di Matteo Rossetti è ben oltre la traversa.

Al 16′ cross di Mattia Rossetti per il colpo di testa di Vano, parata facile per Marietta.

Al 29′ Nichetti dalla linea di fondo per Martignago, che da pochi passi calcia a lato.

Alla mezzora punizione di Matteo Rossetti, Santini finisce a terra e non riesce a impattare di testa, poi Allievi può calciare, conclusione murata dalla retroguardia in grigio.

Al 35′ Rota per Martignago, che alza di poco la mira.

Al 37′ nuovo tentativo di Martignago, il cui sinistro dal limite dell’area finisce a lato.

Al 42′ Lamesta controlla e dal limite dell’area calcia di sinistro, Zaccagno controlla la traiettoria, sfera a fondo campo.

Due i minuti di recupero.

Al 47′ il tiro a giro di Santini non prende il giro voluto.

Si va all’intervallo con il Rimini avanti di un gol.

Si gioca la ripresa. Al 19′ sponda aerea di Cori per Galeandro, che calcia nonostante l’azione di disturbo di Panelli, para Zaccagno.

Al 27′ il tiro di Nichetti è lontano dal bersaglio.

Tre i minuti di recupero.

Al 47′ Gazoul si sistema il pallone e calcia sul primo palo, Zaccagno deve effettuare la prima parata difficile dell’incontro, deviando in corner..

Finisce 1-0 per il Rimini, che centra la prima vittoria del girone di ritorno a allunga a tre la striscia positiva, salendo a quota 36 in classifica. Sabato al “Romeo Neri” (ore 17:30) arriva il Gubbio.

IL RIMINI INGAGGIA IL CENTROCAMPISTA MATTIA SANDRI

