Cena di Natale "Al Chiar di Luna" per l'Omag-MT

Una serata di relax per le ragazze dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano, che scenderanno in campo lunedì 26 dicembre a Perugia per l’ultima gara del 2022 (prima giornata di ritorno).

Martedì sera (20 dicembre) squadra, staff tecnico, dirigenti e sponsor si sono ritrovati al Ristorante “Al Chiar di Luna” di Saludecio per la Cena di Natale. Presente anche il sindaco di San Giovanni in Marignano, Daniele Morelli. Una serata di meritata festa per le “Zie” della Consolini, che hanno chiuso il girone d’andata al secondo posto in classifica, che vale loro l’accesso diretto ai quarti di finale della Coppa Italia di Serie A2.

Serie A2 Femminile Girone A

PROSSIMO TURNO

26-12-2022 17:00

Itas Trentino – Valsabbina Millenium Brescia (27-12-2022 17:00)

Futura Giovani Busto Arsizio – Lpm Bam Mondovi’

Orocash Lecco – Tecnoteam Albese Volley Como

Club Italia – Volley Hermaea Olbia (26-12-2022 18:00)

Bsc Materials Sassuolo – Emilbronzo 2000 Montale

Chromavis Eco Db Offanengo – D&a Esperia Cremona

Serie A2 Femminile Girone B

PROSSIMO TURNO

26-12-2022 17:00

Itas Ceccarelli Martignacco – Cda Talmassons

3m Pallavolo Perugia – Omag-MT San Giovanni in M.

Anthea Vicenza Volley – Ipag S.Lle Ramonda Montecchio

Roma Volley Club – Assitec Volleyball Sant’Elia

Desi Shipping Akademia Messina – Volley Soverato

RIPOSA: SEAP-SIGEL MARSALA

CLASSIFICA

11a Giornata Andata 18-12-2022 – Serie A2 Femminile Girone A

Valsabbina Millenium Brescia 28 (9 – 2); Itas Trentino 24 (7 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 22 (8 – 3); Bsc Materials Sassuolo 20 (7 – 4); Lpm Bam Mondovi’ 19 (6 – 5); Volley Hermaea Olbia 16 (6 – 5); D&a Esperia Cremona 14 (4 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 13 (5 – 6); Chromavis Eco Db Offanengo 12 (4 – 7); Orocash Lecco 12 (4 – 7); Emilbronzo 2000 Montale 12 (4 – 7); Club Italia 6 (2 – 9);

CLASSIFICA

11a Giornata Andata 18-12-2022 – Serie A2 Femminile Girone B

Roma Volley Club 30 (10 – 0); Omag-MT San Giovanni In M. 22 (8 – 2); Cda Talmassons 21 (7 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 19 (7 – 3); Itas Ceccarelli Martignacco 18 (6 – 4); Volley Soverato 17 (6 – 4); Anthea Vicenza Volley 13 (5 – 5); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 7); Desi Shipping Akademia Messina 7 (2 – 8); Assitec Volleyball Sant’Elia 6 (0 – 10); 3m Pallavolo Perugia 3 (1 – 9).

Coppa Italia Frecciarossa: ufficiali gli ottavi di Serie A2

Si è conclusa la prima fase del Campionato di Serie A2 e con essa sono state ufficializzate le partecipanti alla 26^ Coppa Italia Serie A2 Frecciarossa. Le prime sei squadre dei Gironi A e B si scontreranno in gara unica sul campo della migliore classifica, con le prime due di ogni raggruppamento, Brescia e Trento da un lato, Roma e San Giovanni in Marignano dall’altro, che entreranno in gioco a partire dai Quarti di finale.

Questi gli accoppiamenti degli Ottavi di finale:

a) Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Soverato

b) BSC Materials Sassuolo – Itas Ceccarelli Martignacco

c) Cda Talmassons – Volley Hermaea Olbia

d) Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – LPM BAM Mondovì

Il programma gare verrà ufficializzato nei prossimi giorni. Le quattro vincenti degli ottavi accedono ai quarti, da disputarsi sempre in gara unica sul campo delle migliori classificate e rispettando i seguenti accoppiamenti:

1) Valsabbina Millenium Brescia – d

2) Omag-MT San Giovanni in M. – a

3) Roma Volley Club – b

4) Itas Trentino – c

Così anche le semifinali, sempre in gara unica sul campo delle migliori classificate. Infine la finale si disputerà il 29 gennaio 2023 presso l’Unipol Arena di Bologna.