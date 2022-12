🔊 Ascolta l'audio

ACCADEMIA MARIGNANESE-BELLARIVA VIRTUS 0-0

IL TABELLINO

ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Pontellini, Cekirri, Beccari, Ottaviani Filippo (65° Romano Alessandro), Marcolini, Markaj (70° Romano Loris), Tirincanti, Di Blasio, Morri (82° Rossi), Siciliano (85° Berardi). A disposizione: Patregnani, Izzo. Allenatore: Mirko Palazzi.

BELLARIVA VIRTUS: Cerbara, Crescentini, Nanni, Canini, Cenci, Tonini, Cruz (65° Mularoni), Zamagni (80° Bartolani, Fabbri A. (90° Ancora), Fabbri E. (82° Pauri), Bargelli. A disposizione: Salvadori, Betti, Rinaldi. Allenatore: Denis Morolli.

Arbitro: Michele Franceschi della Sezione di Ferrara.

CRONACA E COMMENTO

Piove ininterrottamente dalla notte precedente e pioverà per tutta la gara, il terreno dello Stadio Comunale tiene bene e seppur pieno d’acqua, arbitro e capitani delle squadre decidono di giocare ugualmente e anche nelle difficoltà e con tutte le insidie del caso, ne scaturisce una partita bella, combattuta e ricca di spunti interessanti.

L’Accademia Marignanese, anche se in parte rimaneggiata e con qualche assenza di rilievo, ha affrontato il quotato avversario a viso aperto, senza timore reverenziale, lottando su ogni pallone. E’ stata una partita equilibrata finita a reti bianche, ma i padroni di casa hanno qualche rammarico per le due grandi occasioni sprecate nel secondo tempo, a tu per tu con il portiere avversario, finite una sulla traversa e una sul palo. Anche il Bellariva Virtus ha avuto un paio di occasioni favorevoli alle quali si è opposto il portiere dei padroni di casa Filippo Badioli con parate di fondamentale importanza.

È il terzo pareggio consecutivo per la Accademia Marignanese, che oggi ha dimostrato che, per quanto la riguarda, la classifica è un poco bugiarda, ma continuando su questa strada ci sono tutti i presupposti per centrare l’obiettivo salvezza.

UFFICIO STAMPA ACCADEMIA MARIGNANESE