Tropical Coriano-Comacchiese 0-0

TROPICAL CORIANO-COMACCHIESE 2015 0-0

IL TABELLINO

TROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Bianchini; Bartolucci, Anastasi, Deluigi, Ceccarelli, Enchisi, Vagnarelli (22′ st Tamagnini), Mularoni; Marmo (8′ st Bartoli); Scarponi, Sapucci (29′ st Tomassini). A disposizione: Catenacci, Donati, Guidi, Perazzini, Canneto. Allenatore: Marco Bucci.

COMACCHIESE 2015 (4-4-2): Cottignoli; Fantinuoli, Sorrentino, Alberi, Biolcati (22′ st Albonetti); Tomasi, Schiavon, Angelini, Centonze; Neffati, Tedeschi (dal 38′ st Folegatti). A disposizione: Farinelli, Grassi, Minieri, Carli, M. Centonze, Cavalieri, Fantini. Allenatore: Oscar Cavallari.

ARBITRO: Jusufoski di Mestre.

ASSISTENTI: Panzavolta di Forlì e Topo di Cesena.

AMMONITI: Enchisi, Bartoli (T); Alberi, Angelini (C).

NOTE. Recupero: 1′ e 5′.

I RISULTATI DELLA 16a GIORNATA DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B E LA NUOVA CLASSIFICA

CRONACA E COMMENTO

Spirito di sacrificio e tanta buona volontà non bastano ai biancorossoblù per tornare alla vittoria: contro una coriacea Comacchiese è solo 0 a 0.

E pensare che il Tropical, privo di Capitan Arlotti (K.O. a causa di un attacco influenzale), ci ha provato in tutti i modi ma causa imprecisione e sfortuna non è riuscito a capitalizzare al meglio le occasioni create. Occasioni nitide due in particolare: al 13′ Ceccarelli si accentra dalla sinistra e di destro lascia partire un tiro di collo pieno diretto all’incrocio, con un volo magistrale Cottignoli tocca la palla con la punta dei guanti salvando i suoi. Al 29′ Scarponi assiste il taglio di Mularoni dentro il vertice sinistro dell’area, cross rasoterra in mezzo, palla al neoentrato Tamagnini, che calcia alle stelle di mancino dal dischetto del penalty.

Da segnalare una traversa colpita dagli ospiti al 27′ della ripresa con Sorrentino.

Prossima sfida per il Tropical la delicata trasferta al “Bindi” di Pietracuta (stadio sempre “sfortunato” per i colori biancorossoblù), Pietracuta vincente oggi sul campo del Valsanterno.