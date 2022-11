Scooter contro auto in sosta, donna in elisoccorso al Bufalini

🔊 Ascolta l'audio

Poco dopo le 12 una donna in scooter, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere autonomamente contro un’auto in sosta in via Veneto a Riccione. L’impatto è stato violento e per la donna è stato necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la Polizia Locale di Riccione.