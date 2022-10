San Marino Academy: domenica arriva il Brescia, inizio anticipato alle 14:30

🔊 Ascolta l'audio

Le Titane tornano a casa e si preparano ad affrontare un’altra squadra d’alta classifica. Domenica ad Acquaviva sarà il Brescia a far visita alla San Marino Academy.

Le lombarde si presentano a questo appuntamento con uno stato di salute eccellente: due vittorie nelle ultime due uscite per le Leonesse, che in classifica occupano la quinta posizione e che finora sono imbattute nel torneo. Insomma, l’avversario giusto contro cui cercare un riscatto dopo la prova non eccellente di Formello.

“Sappiamo che il Brescia è una grande squadra – afferma Arianna Marengoni –. Ha iniziato benissimo la stagione e viene da un campionato molto positivo. È una squadra tosta e poterla affrontare adesso è uno stimolo ulteriore per noi: vogliamo dimostrare di essere un gruppo di qualità, nonostante la prestazione negativa offerta in casa della Lazio. Stiamo lavorando per questo.”

Domenica scorsa, per la prima volta in stagione, il reparto avanzato è rimasto a digiuno di gol. “Stiamo cercando di crescere sul piano offensivo, ma anche su quello difensivo – assicura Marengoni -. A me, come alle mie compagne, farebbe sicuramente piacere tornare a segnare già domenica. Ma la cosa che più conta, adesso, è fare bene quello che ci chiede la coach ed essere utili alla squadra. Il resto verrà.”

San Marino Academy-ACF Brescia sarà valevole per la 5a giornata del campionato femminile di Serie B. Si giocherà domenica alle 14:30 e sarà disponibile in live streaming sul sito di Elevensports.

Ufficio Stampa San Marino Academy