PromoPharma, buona la prima. Titan Services sconfitta a Coriano

Serie B masch.: PromoPharma San Marino-Viadana 3 a 1 (23/25 25/23 25/15 25/19)

Arbitri: Massimo Ancona (1°). Giulio Cervellati (2°).

San Marino inizia il suo quarto campionato consecutivo di serie B con una convincente vittoria casalinga contro il Viadana, squadra per nulla disprezzabile, sotto gli occhi attenti di Filippo Borsani, CEO dello sponsor PromoPharma. Anzi, la prima partita di campionato ha fatto capire che per conquistare la salvezza in questo girone C della serie B, sarà necessario giocare sempre ai livelli di concentrazione, velocità, tecnica e tattica che si sono visti oggi in casa PromoPharma. La squadra ha giocato davvero una bella pallavolo nella quale si sono distinti per efficacia Benvenuti e Zonzini, quest’ultimo sempre più a suo agio nel ruolo di opposto che ha cominciato a frequentare l’anno scorso. Importantissimi i muri di Caselli al centro e l’apporto di punti di Kiva nei momenti cruciali.

Cronaca. La PromoPharma parte con Zonzini opposto al palleggiatore Rondelli; Benvenuti e Kiva schiacciatori/ricevitori; Bernardi e Caselli centrali mentre il libero è Morelli. Due muri consecutivi di Caselli (3/1) fanno mettere la testa avanti alla PromoPharma.

In questo inizio match i titani sono molto attenti e precisi; il gioco è ben distribuito da capitan Rondelli e la palla viaggia veloce mentre Viadana si affida soprattutto agli attacchi del potente Bartoli da posto due (14/9). I Mantovani sono una squadra solida, che non molla e riagguanta la parità sul 17 pari, approfittando anche di alcune piccole sbavature dei padroni di casa. Sul 21/22 coach Mascetti spende il primo time-out invitando i suoi a tenere d’occhio gli attacchi sulla parallela. Sul 22/24 Viadana ha due palle set e alla seconda occasione porta a casa il primo parziale (23/25). Inizio di seconda ripresa favorevole ai sammarinesi (7/3) e pronto ritorno dei lombardi (9/9). Le squadre si equivalgono e rimangono vicine nel punteggio fino al 20 pari quando i sammarinesi allungano grazie a un errore avversario, un attacco di Kiva e a un ace di Cicconi (20/23). Sul 24/21 i mantovani annullano due set ball ma ci pensa Kiva a chiudere con un potente attacco che si inchioda in posto sei (25/23). Il terzo parziale vede ancora la PromoPharma partire meglio degli ospiti (10/5) e allungare decisamente (15/7) grazie a una buona continuità di gioco in grado di mettere in difficoltà un Viadana impreciso e frastornato che non riesce a riprendersi. Il set termina 25/15 senza tanta storia. La quarta ripresa di gioco vede gli ospiti spingere subito sull’acceleratore (4/0) ma i titani ricostruiscono pazientemente il loro gioco e tornano in partita (9/9). Il sorpasso arriva sul 13 pari con un ace di Zonzini e un muro di Kiva (15/13). A quel punto agli ospiti perdono il filo e la PromoPharma può chiudere con tranquillità sul 25/19.

Tabellino PromoPharma: Bernardi 6, Zonzini 18, Kiva 13, Caselli 8, Rondelli 4, Benvenuti 18, Morelli (L1), Cicconi 1. N.E.: Borghesi, Carigi, Paganelli, Lazzarini, Ricci (L2). All. Stefano Mascetti.

Tabellino Viadana: Bertoli 14, Trovò 7, Chiesa, Silva 14, Maggi 6, Baracchi, Carnevali (L1), Bellei 1, Pirozzi 1, Bartoli 18. N.E.: Giovenzana, Daolio (L2). All. Alberto Panciroli.

Prossima partita. Planet Group Modena – Titan Services, sabato 15 ottobre ore 18 a Fiorano Modenese.

Serie D femm. Junior Coriano-Titan Services 3 a 0 (13, 16, 19)

La Titan Services ha esordito con una sconfitta in quel di Coriano. “Le mie ragazze non sono riuscite a difendere bene, soprattutto sull’opposto avversario sul quale Coriano poggiava il gioco. – Ha spiegato coach Wilson Renzi a fine match. – È vero che noi eravamo in emergenza totale per via di tre giocatrici assenti causa influenza e in più si è fermata Veronica Renzi durante il riscaldamento per il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio. In pratica, solo nell’ultimo set siamo riuscite a fare un po’ meglio. Tanti errori in attacco da parte nostra mentre siamo andate benino in battuta ma è un fondamentale che dobbiamo comunque migliorare”.

Tabellino Titan Services: Casadei 1, Ghinelli 15, Menicucci 2, Lazzari 1, Ricciotti 12, Pasolini (L), Tassi 1, Esposito 1, Stefanelli. N.E: Renzi, Bernardi. All. Wilson Renzi.

Classifica: Portuali Ravenna 3, Longiano Volley 3, Figurella Rimini 3, Fulgur Bagnacavallo 3, Junior Coriano 3, Stella Rimini 0, Fenix Faenza 0, Teodora Ravenna 0, Titan Services 0, Idea Volley Santarcangelo 0, Unica Volley 0, Forlì 0, Viserba Volley 0.

Prossima partita. Titan Services San Marino – Idea Volley Santarcangelo mercoledì 19 ottobre ore 20.45 a Serravalle.

