Iniziativa di solidarietà per Diego Rossi

Il Comitato Memorial Michael Antonelli, Società Juvenes Ciclismo, I Nuovi Serenissimi del Titano lanciano una nuova iniziativa di Solidarietà a favore dell’ Ex Corridore Juvenes Ciclismo DIEGO ROSSI nella categoria Esordienti 2013/2014, Allievi 2015/2016 , Juniores 2017/2018 con V.P.M. Porto Sant’Elpidio Fermo (Marche) e Nazionale della Federazione Sammarinese Ciclismo ai Giochi dei Piccioli Stati di San Marino 2017; vittima di un grave incidente stradale occorsogli il 14 settembre 2022 a Milano investito da una automobile.

Diego è stato subito ricoverato in codice rosso al Niguarda di Milano, poi al Bufalini di Cesena, per essere trasferito all’Ospedale di Stato di San Marino; ora si trova ancora ricoverato in stato comatoso all’Ospedale Marconi di Cesenatico nel reparto Neuro Riabilitazione del nosocomio per essere sottoposto alle cure di Fisioterapia e Neuro Riabilitazione.

Accogliamo la segnalazione di mamma Marilena Ceccoli e Marina Mularoni per aiutare la famiglia in questo particolare e delicato momento con spirito costruttivo, tanta solidarietà e vicinanza al Giovane Diego e ai suoi Familiari, Amici, Conoscenti.

Invitiamo gli sportivi e la cittadinanza ad unirsi a noi, contribuendo spontaneamente ad aderire con una sottoscrizione sul conto corrente acceso presso la BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO BSI – Coordinate Bancarie: SM37K0328709803000030315931 intestato a Ceccoli Marilena – Forza Diego – Per Diego Rossi.