San Marino Baseball, in gara2 col Crocetta primo K.O. stagionale

Non finisce immacolata, la prima fase di campionato per il San Marino Baseball. In terra emiliana il Crocetta s’impone per 6-5 al termine del primo extrainning in modalità tie-break. È il primo ko stagionale e arriva all’ultima partita della prima fase, con lo score totale che a questo punto recita 13 vittorie e 1 sconfitta. La squadra di casa fa sua la partita grazie a due rimonte. Dallo 0-3 al 3-3 con tre punti al 6° e da 3-5 a 6-5 con tre punti nella parte bassa del 10°.

LA CRONACA. Avvio ottimo per le mazze ospiti, come nella gara pomeridiana. Ferrini guadagna la base ball, Celli colpisce un singolo e altrettanto fa Leonora, che firma così l’1-0. Sulla volata di Ustariz arriva anche il 2-0 e la gara sembra mettersi sui binari più favorevoli a San Marino. Al 4° arriva anche il 3-0 sotto forma di singolo di Pulzetti che manda a punto Ustariz.

Il Crocetta reagisce al 6°, il secondo inning sul monte di Peluso dopo i quattro di Quevedo. Subito due arrivi in base (singolo di Fava e base ball a Daniele Marchesi) poi, dopo l’eliminazione di Piazza, singolo di Alfinito che fa entrare due punti con la complicità di un errore difensivo (2-3). Sulla rimbalzante di Alfinito entra anche il 3-3 e la gara torna a essere estremamente equilibrata. San Marino dal quinto inning non è efficace nel box e non riesce ad andare in base, col Crocetta a provare il sorpasso al 7° (due in base ma Baez elimina al piatto Daniele Marchesi) e al 9° (due in base ma ancora Baez mette “K” Daniele Marchesi).

Il punteggio rimane inchiodato sul 3-3 e al 10° si entra subito in regime di tie-break, con due in base e zero out. San Marino ne approfitta per segnare due punti. Pieternella sposta i corridori con un bunt e la volata di sacrificio di Di Fabio di segnature ne fa entrare due, grazie anche a un errore della difesa (5-3). Nella parte bassa del decimo anche Piazza sposta i suoi corridori in posizione punto con un bunt, ma subito dopo Delmonte è out al volo. San Marino è a 1 out dalla vittoria, ma Alfinito non ci sta e tocca la valida al centro che vuol dire 5-5. Lo stesso Alfinito sul tiro arriva in seconda e a questo punto il battitore successivo, Gradali, è passato in base. La partita finisce sulla valida di Adorni che fa entrare il punto del 6-5. Vince il Crocetta.

FARMA CROCETTA – SAN MARINO BASEBALL 6-5 (10°)

SAN MARINO: Ferrini 2b (0/4), Celli ec (1/4), Leonora es (1/4), Lino dh (0/4), Ustariz 1b (0/2), Batista ed (0/4), Pulzetti ss (2/4), Pieternella r (1/3), Di Fabio 3b (0/3).

CROCETTA: Piazza 2b (0/4), Delmonte ec (2/4), Alfinito 3b (1/5), Gradali dh (0/4), Adorni ed (1/5), Fasan (Pietrucci, Scala 1/1) 1b (0/2), F. Marchesi es (0/4), Fava r (2/4), D. Marchesi ss (0/3).

SAN MARINO: 200 100 000 2 = 5 bv 5 e 2

CROCETTA: 000 003 000 3 = 6 bv 7 e 1

LANCIATORI: Quevedo (i) rl 4, bvc 1, bb 0, so 7, pgl 0; Peluso (r) rl 2, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1; Baez (L) rl 3.2, bvc 4, bb 2, so 6, pgl 1; Consuegra (i) rl 7, bvc 5, bb 2, so 7, pgl 3; Guerra (W) rl 3, bvc 0, bb 0, so 3, pgl 0.

NOTE: nessuna battuta extra-base.