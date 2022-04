San Marino Academy: la Primavera Femminile è ai play off

🔊 Ascolta l'audio

SETTORE MASCHILE

Attività regionale e provinciale

Chiude al terzo il posto il girone di qualificazione del Torneo Pecci, l’Under 14 di Enrico Belluzzi. Dopo il successo di misura sul Ravenna (1-0) di mercoledì scorso e la sconfitta su rigore, di pari misura, ad opera della Fiorentina (0-1), i Titani hanno chiuso contro il Monza – capace di vincere il raggruppamento a punteggio pieno, spingendosi fino alla semifinale con l’Atalanta. Termina 3-0 in favore dei brianzoli l’ultimo impegno nel gruppo di qualificazione: lombardi a segno nel primo tempo con Fogliaro, prima di chiudere la partita dell’Enrico Nanni di Bellaria nella ripresa, grazie alle reti di Calingoli e Polonioli. Venerdì in campo anche l’Under 13 Pro, che ha ospitato a Montegiardino il Villa San Martino.

SETTORE FEMMINILE

Vigilia pasquale ad Empoli per la Primavera Femminile di Matteo Urbinati. Le Titane sono passate in Toscana col punteggio di 2-0, frutto delle reti di Berveglieri e Modesti. La bomber biancazzurra ha segnato dopo appena cinque minuti di gioco, mentre il raddoppio è arrivato ad un quarto d’ora dal triplice fischio. Risultato celebrato con una doverosa esultanza post-partita, in quanto il successo di Empoli dà l’aritmetica certezza di qualificazione ai play-off del campionato Primavera Femminile.

Primavera Femminile 2021-22, 22. giornata | Empoli-San Marino Academy 0-2

EMPOLI

Pezzulli, Mendolicchio (dal 74’ Ceccarelli), Cini, Scognamiglio (dal 62’ Imperiale), Orsini, Calosi (dall’89’ Arrighini), De Matteis, Bardin (dall’89’ Tamburini), Puntoni, Del Freo, Mugnaini (dal 62’ Lunghi)

A disposizione: Sensi, Brotii, Bulleri, Bernabei

Allenatore: Pierangelo Mosconi

SAN MARINO ACADEMY

G. Zaghini, Bonora (dall’88’ Casali), Desiati, Modesti, Lombardi, A. Zaghini, Sanchi (dal 72’ Sietchiping), Diversi, Berveglieri (dall’88’ Cardona), Giuliani, Pirini (dall’81’ Prinzivalli)

A disposizione: Scotti, Giannotti, Mariani, Paolini, Pascucci

Allenatore: Matteo Urbinati

Arbitro: Matteo Mangani di Arezzo

Assistenti: Marco D’Ottavio di Roma 2 e Luca Granata di Viterbo

Marcatori: 5’ Berveglieri, 76’ Modesti

Ammoniti: Berveglieri

Ufficio Stampa San Marino Academy