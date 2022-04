Esordio vincente per gli Angels nella seconda fase: 71-63 con 4 Torri Ferrara

🔊 Ascolta l'audio

DULCA SANTARCANGELO-4 TORRI FERRARA 71-63 (12-14; 33-25; 48-45)

IL TABELLINO

Santarcangelo: Ramilli 22, James 6, Chiari 9, Mazzotti 3, Piazza 4, Nervegna 6, Mulazzani 16, Morandotti 5, Buzzone, Nuvoli, Mancini, Bonfè n.e. All. Bernardi.

Ferrara: Kasa 24, Magnolfi 8, Osellieri 9, Zaharia 6, Ghirelli M. 13, Malfatto 3, Pevere, Ghirelli L., Canelo n.e., Ghirelli D., Marongiu, All. Fels.

CRONACA E COMMENTO

Esordio vincente al PalaSGR nella seconda fase per la Dulca Santarcangelo di Coach Massimo Bernardi. I gialloblù partono con Mazzotti, Nuvoli, Buzzone, Ramilli e James. Polveri bagnate nel primo periodo per entrambe le squadre, per gli Angels parte bene Yuri Ramilli che sigla 8 dei 12 punti realizzati nel primo quarto; Ferrara risponde con Kasa e Osellieri e chiude avanti il primo quarto 12-14.

Nel secondo periodo si accende il match con l’energia di Mattia Nervegna, Alessandro Chiari e del bomber Filippo Mulazzani che insieme trovano un parziale che permette ai Dulca Angels di scavare il primo solco tra le due squadre, ricucito solo da Kasa che trova buone soluzioni sia da dentro l’area che oltre l’arco, 33-25 alla pausa lunga.

Alla ripresa delle ostilità Ferrara si ricompone e guidati da Ghirelli oltre al solito Kasa tornano -2 dagli Angels, che rimangono lucidamente in partita grazie all’energia difensiva e i tanti contropiedi in attacco di Chiari e Nervegna.

È nell’ultimo quarto che i Dulca Angels spiccano il volo, Mazzotti in difesa prende in consegna Ghirelli annullandolo in attacco; Coach Bernardi manda sul +2 a 6′ dalla fine anche Morandotti (fresco di 46 punti il giorno prima con l’Under 17). Santarcangelo guidata da un super Yuri Ramilli trova due bombe che spaccano definitivamente la partita a 3′ dalla fine. Ferrara corre ai time out ma i gialloblù difendono forte con Piazza su Kasa e continuano a produrre in attacco con Morandotti e Mulazzani, ottenendo così il primo referto rosa nella seconda fase.

Prossimo impegno per i Dulca Angels in trasferta domenica a Novellara.