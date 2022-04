Diego Frascio convocato in azzurro per il Torneo di Qualificazione agli Europei U18

🔊 Ascolta l'audio

Il tecnico della Nazionale Under 18 maschile Michele Zanin ha scelto i dodici atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei di categoria, in programma da domani, venerdì 22, a domenica 24 aprile al PalaVesuvio di Napoli.

Il programma del torneo di qualificazione di Napoli, che mette in palio un posto per i prossimi Campionati Europei Under 18, prevede tre giornate di gare. La nazionale italiana, affronterà nell’ordine: Croazia (22/04 ore 19.30) e Francia (23/04 ore 19.30). Nell’altro incontro si sfideranno domenica 24 aprile Croazia e Francia. Al termine del torneo, la prima classificata del girone staccherà il pass per la fase finale della rassegna continentale in programma dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.

In occasione dei tre match, l’ingresso al palazzetto sarà gratuito e sarà necessario avere il green pass “rafforzato” (per i maggiori di anni 12) e indossare la mascherina FFP2.

Questi i dodici atleti convocati: Giacomo Selleri, Tommaso Barotto, Daniele Carpita, Pietro Bonisoli (Diavoli Rosa Brugherio); Gabriele Mariani, Lorenzo Magliano (Vero Volley Monza), Diego Frascio (Dinamo Pallavolo Bellaria); Alessandro Bristot (Trentino Volley); Pardo Mati (Invicta Volley Grosseto); Federico Miraglia (Leverano Lecce); Giacomo Russo (Meta Napoli); Flavio Morazzini (Fenice Pallavolo Roma).

Lo staff azzurro: Julio Velasco (Direttore Tecnico), Michele Zanin (allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Francesco Piccioni (terzo allenatore), Marco Ceccacci (preparatore atletico), Marco Penza (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista), Annalisa Pinto (scoutman), Enrico Cecamore (team manager).

Il calendario della manifestazione

22/04: Italia – Croazia (ore 19.30)

23/04: Francia-Italia (ore 19.30)

24/04: Croazia-Francia (ore 19.30)

Le informazioni sull’evento sono disponibili QUI

Diretta Streaming

Tutte le gare del Torneo di Qualificazione saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI).