Matteo Signani socio onorario del Panathlon Club Rimini

🔊 Ascolta l'audio

Matteo Signani, campione europeo pesi medi EBU di pugilato, è stato eletto socio onorario del Panathlon Club Rimini. Si è aperta così la Serata dello Sport organizzata dal Panathlon Club Rimini e svoltasi martedì sera all’Hotel Villa Adriatica di Rimini.

Il Presidente del CONI dell’Emilia Romagna, Andrea Dondi, ha poi relazionato sul tema “Il Coni… nonostante tutto”.

Presenti Luigi Innocenzi, Past Governatore Area 5 (Emilia Romagna e Marche) Consigliere Internazionale del Panathlon, Stefano Ripanti, Vice Governatore Area 5 Distretto Italia del Panathlon International e Presidente del Panathlon Club Senigallia, Angelo Spagnuolo, Presidente del Panathlon Club di Pesaro, Manlio De Boni, Presidente XI Zona Velica della Federazione Italiana Vela (Emilia Romagna), Rodolfo Zavatta, Delegato del Coni per la provincia di Rimini, Gianfranco Santolini, Presidente del Club Nautico di Rimini, Andrea Musone, Consigliere XI Zona Velica F.I.V. e Vice Presidente del Club Nautico, Roberta Pasini, Consigliere XI Zona Velica F.I.V., Franco Pagliarani, Capo sezione UDR (Ufficiali di Regata) dell’XI Zona F.i.V. e per essa Referente CONI per la provincia di Rimini, Francesco Silvi, Presidente del Panathlon Club di Ascoli Piceno, Sebastiano Masetti, Presidente del Club Nautico di Riccione, Donatello Mellina, Consigliere Federale F.I.V., Coordinatore nazionale della vela d’altura e Consigliere XI Zona FIV, e Alessandro Paolo Lualdi, Presidente regionale MSP (Movimento Sportivo Popolare).