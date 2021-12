La Titan Services cede al tie-break. La Beach & Park sconfitta dalla Teodora

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Bontempi Collemarino-Titan Services 3-2 (22-25, 20-25, 25-20, 25-12, 15-13)

Arbitri: Mirco Totò (1° arbitro) e Lorenzo Marini (2°).

Dopo quella casalinga contro Civitanova, arriva un’altra sconfitta al tie-break per la Titan Services e, per come è maturata, lascia un pizzico di rimpianto a capitan Andrea Lazzarini e compagni ma anche la consapevolezza di potersela giocare un po’ con tutti in questo campionato. Civitanova e soprattutto Collemarino, l’avversaria di sabato scorso, sono squadre che puntano alle prime piazze della classifica. E la Titan Services, il cui obiettivo è la salvezza, ci ha giocato alla pari.

“Peccato non aver portato a casa almeno due punti ma sono molto orgoglioso della partita che abbiamo disputato – sottolinea coach Stefano Mascetti. – Abbiamo tenuto degli standard di gioco molto alti e Collemarino, per avere la meglio, ha dovuto superarsi. Ai ragazzi avevo chiesto la prestazione e l’hanno fatta alla grande. La squadra gira e cresce e questo mi rende oltremodo felice. Se giochiamo sempre così, gli avversari per batterci dovranno darsi parecchio da fare”.

Tabellino Collemarino: Rosa 7, Larizza 5, Giombini (L), Marconi 1, Ujkaj 9, Terranova 14, Ferrini 27, Magini 1, Santini 21. N.E.: Leonardo Sabbatini, Mattia Sabbatini, Gasparroni. Ace 8. Muri punto 11. All. Dore Della Lunga.

Tabellino Titan Services: Kiva 11, Frascio 23, Rondelli 1, Bernardi 8, Carigi, Pancotti 1, Elia Lazzarini 3, Borghesi, Benvenuti 19, Ricci 3, Cicconi, Andrea Lazzarini (L1), Bacciocchi (L2). Ace 4. Muri punto 7. All. Stefano Mascetti.

Classifica: Montesi Volley Pesaro 22, Paoloni Macerata 21, Bontempi Casa Collemarino 21, Ventil System San Giovanni in Marignano 16, La Nef Osimo 16, Us Volley 79 Civitanova Marche 14, Titan Services San Marino 14, Novavolley Loreto 11, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 10, Volley Potentino Macerata 9, Romagna Banca Bellaria 3, Iseini Volley Alba Adriatica 2.

Prossimo turno. Giornata 10: Titan Services – Montesi Volley Pesaro. Sabato 18 dicembre alle 18.30 a Serravalle.

Serie D femm. Beach & Park San Marino-Teodora Ravenna 0 a 3 (13, 11, 19)

Arbitro: Emanuele Negro.

Che la partita contro la Teodora fosse difficile, coach Wilson Renzi lo aveva preventivato. Troppo il divario tecnico fra una squadra di vertice e le titane che cercano ancora una strada per uscire dai bassifondi della classifica.

“Abbiamo perso da una squadra tecnicamente più matura di noi – è il commento di Renzi nel post partita –, ma noi ci mettiamo molto del nostro non riuscendo a superare i nostri limiti: abbiamo giocato male. Abbiamo pagato dazio al centro e, come sempre ci succede, in ricezione. La squadra è bloccata e anche le cose più semplici non ci riescono. Nel terzo set, ad esempio, eravamo sopra 18/16 e avevamo trovato un buon ritmo ma le ragazze si sono bloccate e da lì abbiamo messo in carniere un solo punto”.

Tabellino Beach & Park: Tura 10, Ricciotti 4, Pasolini (L), Filippi 3, Esposito 1, Menicucci 1, Casadei 2, Renzi 6, Bernardi, Valentini, Rossi. All. Wilson Renzi.

Classifica: Progetti Volley Forlimpopoli 21, Teodora Ravenna 19, Portuali Ravenna 18, Idea Athena Rimini 18, Junior Coriano 18, Volley Team San Giuliano 13, Libertas Forlì 9, Volley Santarcangelo 7, Riccione City Volley 6, Beach & Park San Marino 2, Villa Verucchio 1.

Prossimo turno. Giornata 10: Idea Volley Santarcangelo – Beach & Park San Marino. Giovedì 16 dicembre alle 21.15 a Bellaria.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino