Giani segretario della Lega, sezione di Rimini. Pontis di Riccione Valconca

E’ Gilberto Giani il nuovo segretario della sezione di Rimini della Lega. Ad affiancarlo, un direttivo di sei componenti: Raffaella Rinaldi, Michela Orlandi, Luca Masin, Mirco Casadei, Matteo Zoccarato e Marzio Pecci. Giani, libero professionista, volontario della Protezione civile e appassionato cinofilo, milita nella Lega dal 2018. “Sono onorato della fiducia e del consenso ottenuti – commentai – e sono consapevole della grande responsabilità che mi è stata affidata, unitamente al direttivo. Ringrazio l’amico Oscar Fabbri che mi ha preceduto per la preziosa eredità che ci ha trasmesso. Il passaggio del testimone avviene in un momento difficile per il Paese e per le comunità locali. Questi lunghi mesi di chiusure, restrizioni, timori hanno lasciato il segno nella società. Stiamo rischiando la cronicizzazione dello status emergenziale che non consente ai cittadini, tantomeno al mondo imprenditoriale, di pensare positivamente al prossimo futuro. Avvertiamo una preoccupante frammentazione della società e una profonda e diffusa disillusione nei confronti delle Istituzioni. Ciò che noi della Lega ci sentiamo di promettere è di tornare finalmente tra la gente a parlare di politica, di lavoro, di economia, di opportunità, restituendo ai cittadini la loro dimensione sociale, la loro autonomia di pensiero e il loro ruolo determinante nelle scelte politiche”. Ai neo-eletti gli auguri di buon lavoro della sezione di Rimini, del segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone e della parlamentare Elena Raffaelli. Ringraziamenti anche al segretario uscente Oscar Fabbri.