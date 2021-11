Titan Services in trasferta a Macerata. Beach & Park in casa con il Villa Verucchio

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Trasferta da brividi quella di sabato prossimo per la Titan Services. I sammarinesi sono infatti attesi dalla Paoloni Macerata, una delle due capoclassifica. Si gioca sabato 27 alle 17 agli ordini delle signore Eleonora Candeloro (1° arbitro) e Claudia Angelucci (2°).

“È il primo di una serie di incontri difficili – spiega Stefano Mascetti, coach dei sammarinesi -. Quello che abbiamo fatto fino ad ora è stato importante e utile ma ora arriva la salita e, secondo me, la possiamo affrontare sapendo che abbiamo già dato importanti risposte fisiche, tecniche e caratteriali. L’obiettivo è mettere in difficoltà queste squadre (dopo Macerata ci saranno Civitanova Marche, Collemarino e Montesi Pesaro), sulla carta più forti di noi. La Paoloni è una squadra esperta, su tutti l’opposto Tobaldi e il palleggiatore Stella che giocava in B a Morciano. Tutti gli altri sono giocatori di categoria, molto buoni. La scorsa settimana hanno fatto solo tre errori punto in tre set contro 36 degli avversari. Sembra non facciano fatica a vincere”.

La situazione infermeria è buona: il centrale Matteo Zonzini è tornato negativo ma dovrà effettuare gli esami obbligatori post covid e non tornerà in campo prima di tre settimane. Gli altri sono tutti a disposizione.

Classifica: Paoloni Macerata 15, Bontempi Casa Collemarino 15, Montesi Volley Pesaro 14, Titan Services San Marino 12, Novavolley Loreto 11, La Nef Osimo 10, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 9, Ventil System San Giovanni in Marignano 9, Us Volley 79 Civitanova Marche 7, Volley Potentino Macerata 4, Iseini Volley Alba Adriatica 2, Romagna Banca Bellaria 0.

Prossimo turno. Giornata 7: Paoloni Macerata – Titan Services. Sabato 27 novembre alle 17 a Macerata.

Serie D femm. Il match di sabato prossimo con il Villa Verucchio è una sfida fra le ultime della classe “ma – dice coach Wilson Renzi – non è che questa partita sia un crocevia per il nostro campionato. Va affrontata come parte del nostro percorso di crescita. Loro sono un gruppo giovane che sembra avere le stesse nostre problematiche. Hanno un paio di giocatrici piuttosto brave e dovremo fare particolarmente attenzione ai loro colpi e lavorare sui loro difetti di squadra. Delle mie ragazze posso dire che stanno lavorando bene. In settimana abbiamo affrontato tutti i fondamentali con particolare attenzione sulla battuta e sulla ricezione. Anna Rossi ha qualche problema fisico e non so se la utilizzerò in partita mentre le altre giocatrici sono tutte abili e arruolate”.

Classifica: Teodora Ravenna 13, Volley Team San Giuliano 13, Portuali Ravenna 12, Progetti Volley Forlimpopoli 12, Libertas Forlì 9, Idea Athena Rimini 9, Junior Coriano 9, Volley Santarcangelo 4, Riccione City Volley 3, Beach & Park San Marino 0, Villa Verucchio 0.

Prossimo turno. Giornata 7: Beach & Park San Marino – Villa Verucchio. Sabato 27 novembre ore 18.30 a Serravalle.

Ufficio stampa

Federvolley San Marino