Supermarket Abissinia Riccione-Rubicone In Volley 1-3 (18-25, 22-25, 25-22, 20-25)

IL TABELLINO

Rubicone in Volley: Giovanardi, Grassi 8, Colombo 10, Balzoni, Garavaglia 5, Siroli 1, Teodorani 13, Balzani, Maestri 19, Delgado 1 (L), n. e. Carlini e Siroli. Allenatore Ortolani.

Supermarket Abissinia Riccione: Santini 11, Moltrasio 3, Magnifico 16, Vorabbi, Di Paola, Righi 16, Paolassini 7, Caciagli 2, Launi (L), n. e. Lazzaretti, Zangheri, Morelli, Chistè, Allenatore Lazzarini.

CRONACA E COMMENTO

Continua la serie di vittorie per la formazione femminile del Rubicone In Volley, che dopo i successi casalinghi questa volta sbanca a Riccione e vince per 1-3 contro il Supermarket Abissinia. Tra le ragazze del coach Ortolani meritano citazione Chiara Maestri (top scorer) e Alessia Teodorani.

La partita. Nel primo set Ortolani schiera Giovanardi al palleggio, Garavaglia opposto, Grassi e Teodorani al centro, Maestri e Colombo in posto 4, libero Delgado. Le gialloblù partono alla grande, le riccionesi reagiscono parzialmente al buon gioco delle ospiti e il set si chiude con il Rubicone In Volley avanti di sette (18-25).

Nel secondo set bene le riccionesi all’inizio, ma la reazione delle gialloblu riporta le sorti del punteggio in perfetta parità sul 15-15. Da qui in avanti, con un punteggio altalenante, si arriva ad un finale con il team di Ortolani più concentrato che riesce a chiudere sul 22-25, portandosi così sul 2-0.

Nel terzo set le riccionesi sono quasi sempre avanti sino al 20-20, e riescono ad imporsi sulle gialloblu nel finale per 25-22.

Nel quarto set la formazione riccionese apre subito bene portandosi sul 14-10; il time-out richiesto dal coach delle gialloblu Ortolani permette al Rubicone In Volley di ritrovarsi e portarsi prima al vantaggio, sul 18-19, poi al successo finale chiudendo sul 20-25.

Sabato prossimo, 13 novembre, al Marie Curie di Savignano sul Rubicone alle ore 17:30 arriverà l’imbattuta capolista Projet System Rimini.

Fabio Berardi

Addetto Stampa Rubicone In Volley