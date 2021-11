Albergatore Pro è il nuovo main sponsor del Bellaria Basket

🔊 Ascolta l'audio

Oggi si è ufficializzato l’accordo di main sponsor del Bellaria Basket con l’azienda di di formazione e consulenza Albergatore Pro.

Le divise della società bellariese avranno sulla parte anteriore la scritta dell’azienda, già sponsor due anni fa di Rinascita Basket Rimini.

Il contratto per ora è di un anno, considerando le dichiarazioni delle parti, sicuramente non sarà fine a se stesso.

“Il progetto post covid del Bellaria Basket – spiega il presidente, Paolo Borghesi – sarà come costruire una casa. Innanzitutto vanno fatte delle fondamenta solide, nello specifico serve un settore giovanile credibile tecnicamente e che formi giocatori. Una volta raggiunto questo obiettivo si può puntare a campionati importanti fatti da giovani cresciuti nell’Albergatore Pro Bellaria Basket”.

I soci di Albergatore Pro, Gian Marco Montanari e Daniele Sarti, sono stati rapiti da questa nuova sfida: far diventare dei quindicenni e sedicenni dei giocatori di basket entro due anni. “Il progetto di Bellaria – spiegano – ci ha colpito per una sana sfrontatezza, ragazzi neanche maggiorenni che giocano già oggi con i senior, oltre a partecipare al Campionato Under 19, pur avendo due otre anni in meno. Questa è un po’ anche la nostra filosofia: aiutare a crescere le aziende con un potenziale ancora inespresso”.

Per la cronaca i baby bellariesi in Promozione sono ancora fermi al palo, mentre nel “loro” campionato Under 19, guidati da coach Davide Ricciotti, ad oggi hanno vinto tutte e tre le partite disputate.

Prossimo appuntamento sabato 27 novembre al Palatenda, alle ore 20:30, con il derby contro la Santarcangiolese.