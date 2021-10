La Titan Services ospita Macerata. La B&P femminile giovedì 28 a Ravenna

🔊 Ascolta l'audio

Serie B masch. Dopo la vittoria nel derby col Bellaria, sabato prossimo la Titan Services (4 punti in classifica), ospita il Volley Potentino Macerata (3). Gli arbitri saranno Alessio Bragato (1°) e Madalina Chiriac (2°).

“Siamo alla terza partita e, per ora, è difficile capire il livello degli avversari. – Dice Stefano Mascetti, allenatore dei sammarinesi. – Miscio, il loro palleggiatore, è l’uomo d’esperienza attorno al quale ruota la squadra. Ha frequentato la serie A e può fare la differenza. L’opposto è un mancino di colore sul quale Miscio appoggia molto il gioco. Dovremo fare attenzione a questo asse. In banda hanno giovani che possano dire la loro e al centro due giocatori esperti. Insomma, il Volley Potentino sembra una squadra equilibrata, adatta alla categoria. Noi dobbiamo fare meglio di quanto fatto a Bellaria dove non abbiamo disputato una gran partita ma abbiamo vinto 3 a 1 giocando al 50% delle nostre possibilità”.

Classifica: Bontempi Casa Collemarino 6, La Nef Osimo 5, Titan Services San Marino 4, Paoloni Macerata 3, Montesi Volley Pesaro 3, Ventil System San Giovanni in Marignano 3, Volley Potentino Macerata 3, Novavolley Loreto 2, Iseini Volley Alba Adriatica 1, Us Volley 79 Civitanova Marche 0, Romagna Banca Bellaria 0, Pallavolo Sabini Falconara Marittima 0.

Prossimo turno. Giornata 3: Titan Services – Volley Potentino Macerata a Serravalle sabato 30 ottobre ore 18.30.

Serie D femm. La Beach & Park anticipa il terzo turno di campionato a giovedì 28 ottobre. Le sammarinesi affronteranno in trasferta le Portuali Ravenna, attuali capoclassifica. “In palestra stiamo lavorando soprattutto su battuta e ricezione per standardizzare verso l’alto questi fondamentali. – Racconta Wilson Renzi, coach delle titane. – La squadra lavora con voglia, e questo è positivo, ma dobbiamo avere pazienza e dare al gruppo il tempo di imparare bene. Giovedì giocheremo alle 21.15 e non mi sembra molto giusto nei confronti di ragazze così giovani che il giorno dopo vanno a scuola. Conosco poco le nostre avversarie ma sono senz’altro una squadra quadrata come lo sono sempre le squadre ravennati. Dalle mie giocatrici mi aspetto passi in avanti sul controllo di colpi e sulla tenuta nelle rigiocate”.

Classifica: Portuali Ravenna 6, Teodora Ravenna 6, Volley Team San Giuliano 3, Progetti Volley Forlimpopoli 3, Libertas Forlì 3, Riccione City Volley 3, Junior Coriano 3, Volley Santarcangelo 0, Beach & Park San Marino 0, Idea Athena Rimini 0, Villa Verucchio 0.

Prossimo turno. Giornata 3: Portuali Ravenna – Beach & Park San Marino a Ravenna giovedì 28 ottobre ore 21.15.

