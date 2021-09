Record di partecipanti per il Campionato Italiano Laser Master 2021

🔊 Ascolta l'audio

Campionato Italiano Master di grande successo: si è anche stabilito il record di partecipanti, con 121 atleti iscritti nelle classi Ilca 6 e Ilca 7.

Gli equipaggi che hanno partecipato alla tre giorni sono arrivati da tutta Italia: Sicilia, Sardegna, Liguria, Veneto, Lombardia, Campania e Lazio, in maniera molto importante da tutta l’Emilia Romagna. Tre giorni di regate molto intensi: venerdì sono state disputate due prove, con sei nodi di vento.

Sabato sono state disputate tre prove con 6/8 nodi di vento e infine domenica la prova conclusiva con quasi 10 nodi di vento. Tutto si è svolto benissimo anche grazie al comitato di regata che è stato puntualissimo ad interpretare questa tre giorni di regate, con un campo di regata particolarmente impegnativo che ha infatti reso il loro compito abbastanza complicato: le oscillazioni di vento fra 5 e 10 gradi hanno permesso agli atleti più preparati di portare a casa un risultato che ha ripagato le loro fatiche.

Un grazie particolare – si legge in una nota del Club Nautico Rimini- all’amministrazione comunale, che ha permesso di utilizzare moltissimi spazi utili alla logistica delle imbarcazioni e delle auto dei partecipanti. La manifestazione è riuscita in maniera perfetta anche grazie l’impegno della segreteria, dei marinai e dei posaboe del Club Nautico Rimini.

Il presidente di classe, Gianni Galli, si è infatti congratulato con il vice presidente dell’XI zona FIV, Andrea Musone, con queste parole: “La manifestazione è riuscita in maniera perfetta e la logistica è stata impeccabile, motivo per cui Rimini si candida certamente per ospitare le prossime manifestazioni della classe”.

Andrea Musone, vicepresidente dell’XI zona FIV e Direttore Sportivo Vela del Club Nautico Rimini si è dichiarato orgoglioso di aver ottenuto un risultato così importante sia a livello di Club che come rappresentante FIV.

Motivo di orgoglio, per il movimento vele della regione, la vittoria del riminese Federico Bressan (YCR) che ha vinto il titolo di Apprendista Master, piazzandosi al primo posto assoluto della manifestazione.