Dinamo Bellaria: da Trento arriva l'opposto Andrea Pedrotti

È l’opposto scuola Itas Trentino Andrea Pedrotti il neoacquisto della Dinamo Bellaria.

Classe 2000, giocatore mancino dalle grandi qualità atletiche, andrà a sostituire Federico Morichelli, destinato alla formazione pesarese.

Dopo un inizio nella pallavolo Villazzano, Andrea si trasferisce in casa Itas dove partecipa ai campionati giovanili fino al 2017. Ritorna al volley indoor quest’anno dopo essersi dedicato per qualche stagione al beach volley e lo fa presentandosi come importante pedina nello scacchiere dei coach Fortunati e Botteghi.

Queste le parole del Direttore Sportivo della Dinamo, Vincenzo Tuccelli: “Abbiamo voluto investire su un ragazzo giovane, proveniente da una scuola pallavolistica giovanile tra le migliori d’Italia. Andrea è un grande atleta con qualità tecniche superiori alla media, ritorna al volley giocato dopo qualche anno di pausa ma crediamo fortemente nelle sue qualità tecniche ed umane. Benvenuto Andrea!”