San Marino Academy: altro rinforzo in difesa, dal Napoli ecco Chiara Groff

Nuova settimana e nuovo giro di annunci per la Prima Squadra femminile. Oggi si torna a parlare di reparto arretrato: dal Napoli arriva Chiara Groff, difensore centrale trentino che negli ultimi tre anni ha spaziato fra Serie A e Serie B con le maglie della Pink Bari – con la quale ha fatto il proprio esordio nella massima serie collezionando sei clean sheets – e appunto del Napoli.

“Sono stata contattata dal DS Ivan Zannoni e già questo mi ha fatto molto piacere – racconta la nuova Titana -. Avevo bisogno di un ambiente che a pelle mi ispirasse e quello della San Marino Academy mi ha dato subito le sensazioni giuste. Quest’anno ho avuto modo di osservarla da avversaria e ne ho apprezzato la grinta e la determinazione. Perciò ho seguito il consiglio che mio padre mi dà da sempre: mi sono fidata delle mie sensazioni e ho preso questa direzione.”

Idee chiare la classe 1994 ne ha anche sulla filosofia da seguire: “Io antepongo sempre l’obiettivo di squadra a quelli personali. Certo, l’Academy vuole tornare in Serie A e io pure. In questo già perfettamente integrata. Personalmente, vorrei tornare a giocare con continuità – cosa che mi è mancata lo scorso anno – e cercare di costruire la miglior difesa del torneo. Le parole “clean sheet” sono un po’ il mio mantra da sempre.”

Infine una piccola scheda tecnica personale: “Per la mia stazza spesso vengo impiegata nei calci piazzati in attacco, ma fare gol non è esattamente il mio forte. Sono più una calciatrice che preferisce giocare palla a terra, ragionare e fare girare il pallone evitando di buttarlo via. Mi sono sempre definita un difensore centrale ‘razionale’.”

Ufficio Stampa San Marino Academy