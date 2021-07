È Alessandro Recenti il nuovo allenatore della San Marino Academy

🔊 Ascolta l'audio

La Prima Squadra femminile della San Marino Academy ripartirà dalla Serie B e lo farà con una nuova guida tecnica. Salutato Alain Conte dopo tre anni e due promozioni, la panchina passa ad Alessandro Recenti, tecnico di esperienza internazionale che lo scorso anno ha affrontato proprio il campionato di Serie B femminile alla guida del Ravenna, terzo alla fine della stagione alle spalle di Lazio e Pomigliano.

Classe 1983, Recenti ha iniziato la propria carriera di allenatore in Albania, come vice CT della Nazionale Under 19 femminile, per poi proseguire – sempre in Albania – con la Nazionale Under 15, intrecciando un rapporto stretto con il Direttore Tecnico Paolo Tramezzani. Assieme a quest’ultimo si trasferisce poi nella Super League svizzera, prima al Lugano (con cui ha conquistato l’accesso all’Europa League) e successivamente al Sion. Dopodichè va in Ungheria, all’Honvéd, dove è il vice di Beppe Sannino. Infine il ritorno al mondo del calco femminile, alla guida del Ravenna.

“Sono veramente felice di poter lavorare a San Marino – le prime parole di Recenti da tecnico biancoazzurro –. Sono prontissimo e determinato, ho una voglia incredibile di iniziare.”

La stagione delle Titane partirà di fatto il 1° agosto, data di inizio della preparazione atletica. Lì il mister potrà iniziare a lavorare alla costruzione della squadra secondo il proprio credo. Con un’attenzione, però, anche al passato più recente. “La San Marino Academy viene da una stagione in Serie A che è stata un’esperienza storica per questi colori. Non ha avuto il lieto fine, è vero, ma da ogni situazione si può trarre un insegnamento. Dirò alle ragazze di portare con sé qualcosa di importante dalla stagione passata e soprattutto dal grande lavoro condotto da Alain Conte nei suoi tre anni in Academy. La mia filosofia di lavoro è semplice: testa bassa e pedalare. Credo nel valore dell’impegno e del sacrificio; con questi ingredienti e con l’aggiunta della necessaria qualità, puntiamo a creare una formula vincente.”

Il variegato bagaglio del tecnico bergamasco, anche di respiro internazionale, può rivelarsi un valore aggiunto nella costruzione della San Marino Academy 2021-22. “Ogni esperienza, in Albania, in Svizzera e in Ungheria, è stata differente. Cercherò di portare ciò che ho visto, integrandolo con le qualità preesistenti del gruppo. Soprattutto cercherò qualcosa che ho già visto nelle mie precedenti esperienze nel calcio femminile, cioè l’abnegazione al lavoro. Alle ragazze dirò subito di concentrarsi sul fatto che andranno ad affrontare un campionato di alto livello, che richiederà applicazione costante. Dovranno essere brave a sfruttare ogni singolo momento dell’allenamento per migliorarsi e per tradurre in pratica ciò che chiederò loro. Saranno questi dettagli a fare la differenza.”

E quali siano le cose che il mister chiederà loro nell’interpretazione delle partite, è presto detto. “Io chiedo alle mie squadre di avere personalità – prosegue Recenti -. Voglio che le ragazze abbiano il coraggio di rischiare la giocata, che si facciano dare il pallone senza timori. Cercherò di trasmettere l’idea che dobbiamo fare sempre qualcosa in più degli avversari, che non possiamo accontentarci mai. Dovremo essere propositive e agguerrite, arrivare prima sul pallone ed andare a disturbare le portatrici di palla avversarie con una pressione offensiva ben condotta. E se si perde la palla, si dovrà avere la fame di conquistarla subito. Questa è la squadra che intendo costruire.”

In chiusura di chiacchierata il tecnico assicura di essere già all’opera assieme al suo staff (che sarà comunicato

a breve) per la pianificazione dei primi step stagionali. Non resta dunque che augurare loro un buon lavoro ed un grande in bocca al lupo per la stagione.

Ufficio Stampa San Marino Academy