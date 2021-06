Sassuolo Camp 2021 a Riccione dal 19 al 23 luglio

🔊 Ascolta l'audio

A Riccione sbarca il mondo dei neroverdi della Sassuolo: “Una settimana da serie A” è questa la suggestione lanciata dall’U.S. Sassuolo che scende in campo con il “Sassuolo Camp 2021” allo stadio Comunale di Riccione in collaborazione con la propria società affiliata Fya Riccione.

Dal 19 al 23 luglio in campo i rappresentanti dello staff tecnico del settore giovanile del Sassuolo per far vivere l’emozione di allenarsi e migliorarsi tecnicamente indossando i colori neroverdi del Sassuolo, gli stessi di Locatelli Berardi e Raspadori raffigurati nell’immagine ufficiale dell’evento.

“Siamo una delle prime tre società in Italia affiliate al progetto “Generazione S” e al Sassuolo – puntualizza Francesco Cesarini, Direttore Generale della Fya Riccione -. Ci riconosciamo in pieno nei valori sportivi e nella conduzione tecnica di una società modello e virtuosa come il Sassuolo e il Sassuolo Camp è un altro passo di una concreta collaborazione nata grazie allo stretto rapporto instaurato con Giovanni Carnevali AD del Sassuolo e Roberto Carnevali Responsabile Partnership Sassuolo. L’obiettivo è dare l’opportunità a tutti di vivere questa esperienza e di far crescere ulteriormente con la nostra Scuola Calcio Élite attraverso il progetto “Generazione S” che attiva un filo diretto con i neroverdi e il Mapei Stadium dove saremo spesso presenti con i nostri giovani calciatori e i nostri tecnici per momenti di confronto e aggiornamento che si terranno anche sui nostri campi”.

Divertimento e opportunità di toccare con mano il mondo Sassuolo sono gli ingredienti del Camp Sassuolo 2021: in programma due sedute di allenamento giornaliere. L’iscrizione (compreso kit ufficiale Puma) è di 230 euro (180 euro per i tesserati Fya Riccione), prevista anche l’opportunità di pranzare insieme agli istruttori, passando così l’intera giornata con i neroverdi.

Per informazioni ed iscrizioni Segreteria Fya Riccione dal lunedì al venerdì 15.00-18.45, telefono 0541 604012 – 349 7773390 – fya.it.