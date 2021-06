Mattia Di Bari in semifinale nella terza tappa al CT Villafranca

🔊 Ascolta l'audio

I giovanissimi allievi della Galimberti Tennis Academy continuano a lasciare il segno nel circuito nazionale Junior Next Gen.

Dopo la tripletta vincente calata nella prova di apertura in marzo sui campi del Tennis Villa Carpena, anche la terza tappa del tour organizzato dalla Federazione Italiana e osservato dal settore tecnico vede grandi protagonisti gli under seguiti a Cattolica dall’ex davisman azzurro e dal suo staff.

In particolare sui campi del Circolo Tennis Villafranca (Verona), sede del torneo di macroarea Nord Est del circuito, in categoria under 14 si sta mettendo in notevole evidenza Mattia Di Bari.

Il 3.3 ravennate, portacolori del Club La Meridiana Casinalbo (Modena), in primavera vincitore appunto dell’appuntamento forlivese, è approdato infatti alle semifinali: Di Bari – seguito in Veneto dal tecnico Igor Gaudi – ha messo in fila al secondo turno Federico Losio per 6-0 6-2, al terzo Mattia Cappellari (testa di serie numero 9) per 6-2 6-2, negli ottavi Niccolò Satta per 6-3 6-2 e nei quarti Luigi Valletta per 6-1 6-4.

In terra veronese si sono ben comportati anche Alessandro Pesaresi (giunto al secondo turno dopo aver superato il tabellone di qualificazione) e Pietro Ricci (terzo turno), new entry nel gruppo della Galimberti Tennis Academy.

Ufficio stampa Galimberti Tennis Academy

Alessandro Giuliani